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Долги белорусов по кредитам перевалили за 15,5 миллиардов рублей. Какой прирост за последний месяц
Источник материала: Tut.by
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По сравнению с началом года задолженность физлиц выросла на 1 миллиард, 378,6 миллиона рублей, по сравнению с сентябрем прошлого года — на 2 миллиарда 450 миллионов рублей. Но в текущем году по сравнению с прошлым темпы роста кредитования замедлились.
На потребительские кредиты из этой суммы приходится 5 миллиардов 884,2 миллиона рублей. По сравнению с началом августа эта сумма выросла на 140,5 миллионов рублей, с началом года — на 403,2 миллиона рублей.
Еще 9 миллиардов 553,9 миллиона рублей — это задолженность по кредитам на финансирование недвижимости. На 1 сентября по сравнению с 1 августа эта сумма увеличилась на 131,2 миллиона рублей, с началом года — на 968,1 миллиона рублей.
В последнее время банки достаточно активно стали урезать программы кредитования. В основном это начало происходить как раз в сентябре. Например, кредиты на покупку машины сейчас
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Увеличилась задолженность как по потребительским кредитам, так и по кредитам на жилье.
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