Долги белорусов по кредитам перевалили за 15,5 миллиардов рублей. Какой прирост за последний месяц

Источник материала: Tut.by

По данным Нацбанка, на 1 сентября общая задолженность белорусов по кредитам составила 15 миллиардов 531,5 миллион рублей. В этой сумме учитываются потребительские кредиты, кредиты на недвижимость, на авто, а также по картам рассрочки. По сравнению с предыдущим месяцем общая задолженность выросла на 271 миллион рублей.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

По сравнению с началом года задолженность физлиц выросла на 1 миллиард, 378,6 миллиона рублей, по сравнению с сентябрем прошлого года — на 2 миллиарда 450 миллионов рублей. Но в текущем году по сравнению с прошлым темпы роста кредитования замедлились.

На потребительские кредиты из этой суммы приходится 5 миллиардов 884,2 миллиона рублей. По сравнению с началом августа эта сумма выросла на 140,5 миллионов рублей, с началом года — на 403,2 миллиона рублей.

Еще 9 миллиардов 553,9 миллиона рублей — это задолженность по кредитам на финансирование недвижимости. На 1 сентября по сравнению с 1 августа эта сумма увеличилась на 131,2 миллиона рублей, с началом года — на 968,1 миллиона рублей.

В последнее время банки достаточно активно стали урезать программы кредитования. В основном это начало происходить как раз в сентябре. Например, кредиты на покупку машины сейчас выдают только два банка, а взять в долг крупную сумму можно лишь в трех банках.