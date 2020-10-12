Клайпедский порт: переориентация грузов из Беларуси на другие порты займет не один год

Источник материала: Ежедневник

Клайпедский порт пока не видит никаких сигналов, свидетельствующих об уменьшении потока белорусских экспортных грузов, несмотря на угрозы Беларуси перенаправить грузопотоки на российские порты.

Об этом сообщил BNS гендиректор порта Альгис Латакас, передает Интерфакс .

"Цифры никаких показаний нам не дают. Наоборот, в сентябре погрузки навальных продуктов, в том числе и удобрений, были хорошие. Мы чувствуем и видим в общественном пространстве, что где-то кто-то пытается строить терминал или оказывать влияние, однако погрузки идут нормально, и транспорт, и суда, все остальное, эти грузы едут", - сказал гендиректор.

Белорусские грузы составляют около 30% грузооборота Клайпедского порта. По словам Латакаса, их перенаправление было бы невыгодно самой Беларуси, кроме того, чтобы найти новые маршруты, нужно время.

Концерн "Белнефтехим" ранее отмечал, что ведет активные переговоры с российскими компаниями о возможности и условиях перенаправления перевалки белорусских нефтепродуктов из прибалтийских портов в порты РФ в объеме до 6 млн тонн в год (практически весь объем экспорта белорусских нефтепродуктов морским путем). В свою очередь губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявлял, что область готова предложить портовые мощности для перевалки 6 млн тонн нефтепродуктов и 10 млн тонн удобрений из Беларуси.

"На нефтепродукты нужно меньше времени, потому что у терминалов в России есть мощности, их немало в северной части, они могли бы принять груз, но экономически это было бы очень дорого. С другими, навальными, белорусскими грузами не будет просто, так как свободных мощностей немного или их вообще нет, их нужно создать, это займет не один год", - утверждает Латакас.

Напомним, Александр Лукашенко ранее заявил, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран Беларусь перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов (в основном, калийные удобрения и нефтепродукты). Основной объем транспортируемых морским путем белорусских грузов переваливается в Клайпедском порту Литвы.