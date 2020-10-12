В Минске 9-балльные пробки. ГАИ: «На проспекте Независимости вводится поэтапное ограничение движения транспорта»

Источник материала: Onliner

По данным сервиса «Яндекс.Карты», по состоянию на 17:30 в Минске отмечаются 8-балльные пробки. Сложнее всего обстановка в районе станции метро «Академия наук». Движение по проспекту Независимости перекрывалось в направлении площади Якуба Коласа.

Серьезные заторы не только на проспекте Независимости. Затруднено движение на улицах Сурганова и Академической, трудно проехать по улице Якуба Коласа, проблемы на улицах Козлова, Киселева, Захарова, Первомайской.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госавтоинспекцию, на проспекте Независимости в Минске вводится поэтапное ограничение движения транспорта.

«В целях обеспечения безопасности граждан, двигающихся вдоль проспекта Независимости и периодически осуществляющих выход на проезжую часть, в настоящее время сотрудниками столичной Госавтоинспекции вводится поэтапное ограничение движения транспорта, за исключением общественного, по пути следования людей», — рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Госавтоинспекция призывает граждан к благоразумию и неукоснительному соблюдению требований законодательства, в частности, правил дорожного движения.









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17:33. Пробки уже 9 баллов. «Красные» зоны, где трудно проехать, сосредоточены вблизи станций метро «Парк Челюскинцев», «Академия наук», «Якуба Коласа», «Площадь Победы».