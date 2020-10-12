Авиакомпании нашли выход из кризиса? Самолеты переоборудуют под рестораны

Источник материала: Onliner

Авиационная отрасль — одна из самых пострадавших от пандемии. Авиакомпании едва сводят концы с концами и как никто другой надеются на вакцину и возобновление полетов в «доковидных» масштабах. Пока этого не происходит, некоторые наиболее смекалистые компании ищут другие способы заработка. Например, почему бы не переоборудовать самолеты в рестораны?

На это решилась Singapore Airlines. Авиакомпания сделала из двух самолетов А380 рестораны и пригласила желающих забронировать места. Спрос на удивление оказался высоким. На пробные 24 и 25 октября бронь раскупили за полчаса. Бронирование одного места стоит от $40 до $500 в зависимости от набора блюд.





Singapore Airlines вынуждена пробовать себя в ресторанном бизнесе. В июле компания сообщила о квартальном убытке в размере $825 млн. Помимо обедов и ужинов в самолетах, Singapore Airlines также собирается организовать доставку еды на дом в комплекте со специально подобранным плейлистом для воссоздания впечатлений, будто вы находитесь на борту самолета.