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Авиакомпании нашли выход из кризиса? Самолеты переоборудуют под рестораны

12.10.2020 17:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Авиационная отрасль — одна из самых пострадавших от пандемии. Авиакомпании едва сводят концы с концами и как никто другой надеются на вакцину и возобновление полетов в «доковидных» масштабах. Пока этого не происходит, некоторые наиболее смекалистые компании ищут другие способы заработка. Например, почему бы не переоборудовать самолеты в рестораны?

На это решилась Singapore Airlines. Авиакомпания сделала из двух самолетов А380 рестораны и пригласила желающих забронировать места. Спрос на удивление оказался высоким. На пробные 24 и 25 октября бронь раскупили за полчаса. Бронирование одного места стоит от $40 до $500 в зависимости от набора блюд.

Авиакомпании нашли выход из кризиса? Самолеты переоборудуют под рестораны

Singapore Airlines вынуждена пробовать себя в ресторанном бизнесе. В июле компания сообщила о квартальном убытке в размере $825 млн. Помимо обедов и ужинов в самолетах, Singapore Airlines также собирается организовать доставку еды на дом в комплекте со специально подобранным плейлистом для воссоздания впечатлений, будто вы находитесь на борту самолета.

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Авиационная отрасль — одна из самых пострадавших от пандемии. Авиакомпании едва сводят концы с концами и как никто другой надеются на вакцину и возобновление...
 
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