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Авиакомпании нашли выход из кризиса? Самолеты переоборудуют под рестораны
Источник материала: Onliner
Авиационная отрасль — одна из самых пострадавших от пандемии. Авиакомпании едва сводят концы с концами и как никто другой надеются на вакцину и возобновление полетов в «доковидных» масштабах. Пока этого не происходит, некоторые наиболее смекалистые компании ищут другие способы заработка. Например, почему бы не переоборудовать самолеты в рестораны?
На это
Singapore Airlines вынуждена пробовать себя в ресторанном бизнесе. В июле компания сообщила о квартальном убытке в размере $825 млн. Помимо обедов и ужинов в самолетах, Singapore Airlines также собирается организовать доставку еды на дом в комплекте со специально подобранным плейлистом для воссоздания впечатлений, будто вы находитесь на борту самолета.
квадрокоптер, двигатель бесколлекторный, частота: 2.4 ГГц/5.8 ГГц, время полета: 29-31 мин, дальность: 8000 м
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Авиационная отрасль — одна из самых пострадавших от пандемии. Авиакомпании едва сводят концы с концами и как никто другой надеются на вакцину и возобновление...
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