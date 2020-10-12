В Пинске 12-летняя школьница ножом ранила двух одноклассниц. Учительница: «Я пыталась выхватить нож, но она просто смеялась» (обновлено)

Источник материала: Onliner

По предварительной информации УСК по Брестской области, сегодня примерно в 8:45 12-летняя ученица 6-го класса, находясь в женской раздевалке одной из школ Пинска, ножом ранила двух одноклассниц. Одна пострадавшая госпитализирована, второй ученице оказана помощь на месте, рассказал Дмитрий Иванюк, официальный представитель СК по области.

— По данному факту Пинским МОСК проводится проверка. Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и назначили экспертные исследования. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Выясняются мотивы поступка школьницы, — уточнили в СК.

СМИ сообщают о буллинге в отношении ребенка. Onliner связался с учителем физкультуры. Вот что она рассказала:

— Я не знаю, подвергалась ли девочка насмешкам. Да, она не худенькая, крепко сбитая. Но важнее, что она всегда была сама по себе. Мне кажется, что обе пострадавшие просто под руку попались — о целенаправленном нападении в их адрес речи не идет. Тяжелее всего пострадала та, которую ударили ножом в живот. Ей сделали операцию, была большая потеря крови, но сейчас жизнь вне опасности. Второй девочке попало по голове, но ей повезло — царапина.

Я хотела забрать нож, но ребенок был в неадекватном состоянии, она просто смеялась, отвечала невпопад и не реагировала. Я отвела детей, выбежала в коридор и стала звать на помощь. Подбежал вахтер и выхватил нож у ребенка.

Сегодня дети рассказывали, что нападавшая часто рисовала девочку с ножом и до этого много говорила о самоубийстве и возможном нападении.