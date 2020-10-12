Гарри Погоняйло: Для Лукашенко все плохо - страну он потерял, народ потерял

В субботу Александр Лукашенко посетил СИЗО КГБ, где предложил политзаключенным «диалог». Но на следующий день на улицы белорусских городов вернулись жестокость силовиков, выстрелы, избиения, пытки.





Известный правозащитник Гарри Погоняйло объяснил «Белорусскому партизану» действия белорусского правителя.





- Надо знать природу Лукашенко. Как политик и человек, он не имеет других инструментов для разговора с оппонентом, кроме применения силы; даже разговаривать с людьми за 26 лет пребывания на самой главной должности он так и не научился, мудрости не набрался. По его философии, по его воспитанию, по его ощущениям, по его пониманию власти, нужно заставить граждан подчиняться нелепым приказам, установкам, больному представлению о происходящем в мире и в стране. Пусть даже силой и страхом, путем жесткого подавления всякого сопротивления. Политика опирается исключается на страх и жестокость, разумных методов Лукашенко просто не знает и не ищет.





- Нелогично: в субботу приходит в СИЗО КГБ к политзаключенным и предлагает руку для «диалога». А назавтра – возвращение к стрельбе, избиениям, насилию в отношении мирных демонстрантов.





- Лукашенко пришел в СИЗО КГБ к своим оппонентам, которых он собственными руками посадил, осознавая, что они абсолютно невиновны, но являются его противниками, прежде всего – политическими противниками, посмевшими бросить перчатку за право занять высшую государственную должность. Для них ничего другого, кроме нар, он не смог найти. В нормальной борьбе, политической борьбе он существовать не может.





Все время во рту Лукашенко телепается слово: «жэйстачайше», «самым жэсточайшим образом» - жестокость просто прет из него. Для него это простые решения – упрятать в тюрьму, уничтожить, унизить. У него даже нет сомнений, что именно так и должно быть, что так он и должен поступать. Всякое отступление от этого правила для него – проявление слабости: «меня не наклонить», «со мной нельзя разговаривать с позиции силы». Но это позиция труса, а не свидетельство мужественности – отдавать незаконные приказы о силовом подавлении инакомыслия, всякого сопротивления тем порядкам, которые пытается установить. Лукашенко хочет властвовать еще как минимум пять лет, ничего другого он перед собой и не видит.





Но все чиновники, которые вынуждены подчиняться его воле, выполнять его приказы, прекрасно понимают свою зависимость от него лично. Он их выдвинул, он их вознес на самый верх властных полномочий: на должность министра внутренних дел, председателя Следственного комитета, начальника следственного изолятора, командира ОМОНа, генеральног прокурора – все они зависимы от его воли, от шевеления его пальцев. Они подобраны не по профессиональным качествам, не по моральным качествам, позволяющим достойно проявить себя на службе, а по степени лояльности лично к нему. Этот монолит крепок, потому что спаян круговой порукой, а в ряде случаев – и кровавой порукой.





Что было с тем, кто публично отказался выполнять преступные приказы, мы знаем. Вспмним бывшего министра внутренних дел Юрия Захаренко.





- Чего Лукашенко добился или попытался достичь своим приездом в СИЗО КГБ?





- Это попытка лавирования. Сегодня в Беларуси все плохо. И для него тоже все плохо, потому что его устремления закрепиться во власти, ничтожные со всех сторон (и юридической, и моральной, и политической), дают нулевой результат. Он проваливается все глубже и глубже в тину, которая его погубит. Но он пытается карабкаться, пытается разделить тех, кто сегодня единой стеной выступает против него, против его власти, против приспешников, которые его окружают. «Разделяй и властвуй» - извечный принцип диктаторов. Он хочет разделить оппозицию, поэтому выпускает некоторых из СИЗО и предлагает сотрудничать с собою, втягивая в никому уже не нужные обсуждения «конституционной реформы». Но он думает, что тем самым отвлечет внимание граждан, рассчитывая натравить друг на друга. Устроить раздрай – и в мутной воде принимать последующие решения. Таким образом он рассчитывает, что будет лавировать-лавировать и может быть вылавирует.





Но, я думаю, что это безнадежные потуги. Бесславный уход - дело времени: свою страну он потерял, свой народ он потерял – и его уже не загнать в оглобли ни с помощью страха, ни с помощью жестокости, ни с помощью тюрем, ни с помощью разорительных штрафов. Не загнать! Все большее и большее число граждан проникается осознанием, что с такой властью им жить невозможно. Нарастание сопротивления происходит как в механизме, работающем на шестеренках: в семье кто-то оказался избитым, кто-то попал на Окрестина, кто-то уволен, кто-то поруган иным способом; несостоявшиеся судьбы, несостоявшиеся профессии – и все благодаря репрессиям, бесконечным репрессиям и ужесточению репрессий. В каждой семье уже есть жертва. Все это приводит к тому, что все больше и больше людей вовлекается в сопротивление. Насилием и обманом сопротивление уже точно не подавить: люди научились отличать ложь от правды, показушное от явного.





И как бы кто бы ни помогал Лукашенко устоять в этой стране, я уверен, что это уже бессмысленно: он уже даже не хромая утка или подбитый селезень. Демонстрируя неспособность принять поражение и достойно уйти, сейчас он просто сам себя добивает.



