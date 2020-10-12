ЧП в школе в Пинске: 12-летняя школьница напала с ножом на одноклассниц





Известно, что пострадали две девочки. Одну из них забрали в больницу, второй оказали помощь на месте, в госпитализации она не нуждалась.





- Шестиклассница ударила одну в живот, другую в горло. Та, что получила ранение в живот, в больнице, говорят, в тяжелом состоянии, - такими слухами делятся пинчане.





В обстоятельствах происшествия разбираются следователи Пинского межрайотдела СК.





- Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и назначили экспертные исследования. Выясняются мотивы поступка школьницы, - комментирует Дмитрий Иванюк, официальный представитель Следственного комитета по Брестской области.