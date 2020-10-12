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Беларуси одобрили кредит на $500 млн

12.10.2020 17:51 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

По сообщению фонда средства предоставляются сроком до 10 лет с льготным периодом до 5 лет под плавающую процентную ставку (определяется как средняя доходность российских еврооблигаций в долларах США на срок 7 лет).

Также в фонде сообщают, что деньги будут направлены на поддержку экономики и будут способствовать поддержанию валовых международных резервов страны.

Текст: Владимир Лужнёв
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Теги: Курсы валют
 
 
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