Беларуси одобрили кредит на $500 млн

Источник материала: Myfin

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По сообщению фонда средства предоставляются сроком до 10 лет с льготным периодом до 5 лет под плавающую процентную ставку (определяется как средняя доходность российских еврооблигаций в долларах США на срок 7 лет).

Также в фонде сообщают, что деньги будут направлены на поддержку экономики и будут способствовать поддержанию валовых международных резервов страны.

