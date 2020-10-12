|
Беларуси одобрили кредит на $500 млн
Источник материала: Myfin
По сообщению фонда средства предоставляются сроком до 10 лет с льготным периодом до 5 лет под плавающую процентную ставку (определяется как средняя доходность российских еврооблигаций в долларах США на срок 7 лет).
Также в фонде сообщают, что деньги будут направлены на поддержку экономики и будут способствовать поддержанию валовых международных резервов страны.
Текст: Владимир Лужнёв
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также:
Ссылка скопирована в буфер обмена
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), средствами которого управляет Евразийский банк развития (ЕАБР), решением от 9 октября 2020 года одобрил...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)