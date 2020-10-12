Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 окт – Sputnik. Сложности с пересечением белорусско-литовской границы в пункте пропуска "Каменный Лог" могут возникнуть в четверг 15 октября, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

По данным ГПК, в этот день на дороге между белорусским и литовским пунктами пропуска будет проводиться ремонт покрытия.

"В связи с этим возможны затруднения в организации дорожного движения и уменьшение его интенсивности в обоих направлениях", – сказали в комитете.

Там также призвали перевозчиков учитывать данную информацию при планировании поездок в Литву через "Каменный Лог".