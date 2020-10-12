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Сложности с пересечением границы в "Каменном Логе" могут быть 15 октября
12.10.2020 18:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 окт – Sputnik. Сложности с пересечением белорусско-литовской границы в пункте пропуска "Каменный Лог" могут возникнуть в четверг 15 октября, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.
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По данным ГПК, в этот день на дороге между белорусским и литовским пунктами пропуска будет проводиться ремонт покрытия.
"В связи с этим возможны затруднения в организации дорожного движения и уменьшение его интенсивности в обоих направлениях", – сказали в комитете.
Там также призвали перевозчиков учитывать данную информацию при планировании поездок в Литву через "Каменный Лог".
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В этот день на участке дороги между белорусским и литовским пунктами пропуска будет проводиться ремонт покрытия.
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