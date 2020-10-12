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Нетрезвый мужчина избил ребенка в Полоцке – видео
12.10.2020 18:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Инцидент произошел накануне вечером, когда 13-летний ребенок вышел с родителями во двор. Там незнакомец без каких-либо причин стал избивать подростка.
На место прибыл патрульный наряд РОВД и задержал подозреваемого. В отношении 28-летнего жителя райцентра возбудили уголовное дело за хулиганство.
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