Нетрезвый мужчина избил ребенка в Полоцке – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Инцидент произошел накануне вечером, когда 13-летний ребенок вышел с родителями во двор. Там незнакомец без каких-либо причин стал избивать подростка.

На место прибыл патрульный наряд РОВД и задержал подозреваемого. В отношении 28-летнего жителя райцентра возбудили уголовное дело за хулиганство.