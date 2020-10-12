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Пинская школьница напала с ножом на одноклассниц в отместку за травлю

12.10.2020 18:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Шестиклассница ударила ножом двух учениц в СШ №3, одну из пострадавших госпитализировали.

Пинская школьница напала с ножом на одноклассниц в отместку за травлю
Фото: yandex.by

«На произошедшее быстро среагировали учителя, физрук отобрал у нападавшей нож и вызвал "скорую", — рассказывают свидетели, — одну из девочек доставили в больницу», передает 1pinsk.by.

У одной из раненых школьниц «задета печень» она находится в реанимации.

Девочка, которая совершила такой жестокий поступок по словам знакомых с ситуацией людей, была изгоем в классе, у нее довольно крупные формы. Одноклассницы часто задевали ее, и это могло стать причиной инцидента.

 
 
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Шестиклассница ударила ножом двух учениц в СШ №3, одну из пострадавших госпитализировали.
 
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