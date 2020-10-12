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В вечерний час пик Минск застрял в 9-балльных пробках
Источник материала: Tut.by
Перекрытие проспекта Независимости из-за
Особенно затруднено движение в центре столицы и по второму кольцу. Огромный затор образовался на проспекте Независимости от площади Победы до станции метро «Московская», а также на прилегающих улицах.
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Огромный затор образовался на проспекте Независимости от площади Победы до станции метро «Московская», а также на прилегающих улицах.
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