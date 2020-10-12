В вечерний час пик Минск застрял в 9-балльных пробках

Источник материала: Tut.by

Перекрытие проспекта Независимости из-за марша пенсионеров затруднило движение транспорта в столице вечером 12 октября. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», Минск застрял в 9-балльных пробках.





Особенно затруднено движение в центре столицы и по второму кольцу. Огромный затор образовался на проспекте Независимости от площади Победы до станции метро «Московская», а также на прилегающих улицах.