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В вечерний час пик Минск застрял в 9-балльных пробках

12.10.2020 18:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Перекрытие проспекта Независимости из-за марша пенсионеров затруднило движение транспорта в столице вечером 12 октября. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», Минск застрял в 9-балльных пробках.


Особенно затруднено движение в центре столицы и по второму кольцу. Огромный затор образовался на проспекте Независимости от площади Победы до станции метро «Московская», а также на прилегающих улицах.

 
Теги: Минск
 
 
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Огромный затор образовался на проспекте Независимости от площади Победы до станции метро «Московская», а также на прилегающих улицах.
 
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