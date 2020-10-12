Мобильное приложение Skoda позволит определять неисправности автомобиля

Источник материала: Tut.by

Компания Skoda тестирует новое приложение для смартфонов для быстрого и точного определения той или иной неисправности автомобиля. Программа записывает звук работы транспортного средства и сравнивает его с сохраненной базой звуковых образцов.





Приложение Sound Analyser использует алгоритмы нейросетей и записывает звук, производимый автомобилем, — аудиофайл преобразуется в спектрограмму, которая визуально разделяет акустические сигналы, и затем с помощью искусственного интеллекта программа сравнивает его с базой звуковых образцов для определения тех или иных неисправностей. В результате приложение уведомляет пользователя о характере неисправности и необходимости обратиться в сервисный центр.





«Умное» приложение уже способно распознавать десять неисправностей с точностью более 90% и диагностировать такие компоненты, как рулевое управление, компрессор системы кондиционирования воздуха и блок сцеплений в роботизированной коробке передач. В будущем приложение сможет выявлять более широкий спектр звуковых шаблонов.





С июня прошлого года Sound Analyser испытывается в 14 странах, включая Россию, Германию, Австрию и Францию. Всего в пилотном проекте Skoda принимают участие 245 дилеров.