ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мобильное приложение Skoda позволит определять неисправности автомобиля

12.10.2020 18:17 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Компания Skoda тестирует новое приложение для смартфонов для быстрого и точного определения той или иной неисправности автомобиля. Программа записывает звук работы транспортного средства и сравнивает его с сохраненной базой звуковых образцов.


Приложение Sound Analyser использует алгоритмы нейросетей и записывает звук, производимый автомобилем, — аудиофайл преобразуется в спектрограмму, которая визуально разделяет акустические сигналы, и затем с помощью искусственного интеллекта программа сравнивает его с базой звуковых образцов для определения тех или иных неисправностей. В результате приложение уведомляет пользователя о характере неисправности и необходимости обратиться в сервисный центр.


«Умное» приложение уже способно распознавать десять неисправностей с точностью более 90% и диагностировать такие компоненты, как рулевое управление, компрессор системы кондиционирования воздуха и блок сцеплений в роботизированной коробке передач. В будущем приложение сможет выявлять более широкий спектр звуковых шаблонов.


С июня прошлого года Sound Analyser испытывается в 14 странах, включая Россию, Германию, Австрию и Францию. Всего в пилотном проекте Skoda принимают участие 245 дилеров.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Skoda тестирует новое приложение для смартфонов для быстрого и точного определения той или иной неисправности автомобиля.
 
Новости дня
Новости разные
 
Годовая инфляция в Беларуси в сентябре разогналась до 6,1%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.10.2020
Mir24.TV Belarus
12.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика