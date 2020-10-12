Кац о встрече Лукашенко с политзаключенными в СИЗО: режим пошел на отчаянные шаги

Источник материала: Ежедневник

Однако воспринимать этот «шаг отчаяния как реальную альтернативу» станет большой ошибкой, уверен известный российский блогер максим Кац.

О чем точно не надо думать, считает Кац, это о содержании разговора. Эксперт поясняет: потому что разговор точно шел не на равных.

«Одна сторона – это политзаключенные, которые уже долго находятся в СИЗО по сфабрикованным обвинениям, лишенные права на правосудие и защиту. Вторая сторона – это тот, кто их туда посадил и от кого зависит, выйдут ли они завтра на свободу. В чем Лукашенко уж точно нельзя заподозрить, так это в порядочности, благородстве и рыцарском отношении к оппонентам, – считает российский блогер.

Он напомнил про выдворение Светланы Тихановской из страны.

Однако, само произошедшее событие он называет значимым: автократ под камеры собирает политзаключенных.

Кац считает, что Лукашенко перешел сейчас к стадии торга: он пытается затянуть и заболтать кризис, затянуть его в бесконечность дискуссий о режимной трансформации.

«Это большой и выдающийся путь, пройденный всего за два месяца от триумфальной победы на выборах до разговора с репрессированными о Конституции», – отметил блогер.

Он подчеркивает: неважно какие слова были сказаны, главное, что было продемонстрировано публике.

«Еще вчера эти люди были врагам государства, Виктор Бабарико «плакал и давал показания». Сегодня он в «отцах-основателях» конституцию обсуждает», – обратил внимание эксперт.

Кац отметил, что все это достижение последовательного мирного массового и инклюзивного протеста, в котором участвует все общество.

Он предлагает представить, как несладко сейчас приходится силовикам. Они делают все, что делали раньше и что срабатывало, но сейчас протест не утихает, а даже нарастает.

«Силовики просыпаются с мыслью, что вот, мол, мы бьем, бьем, а ничего не меняется. Они выходят и выходят, требуют и требуют. Мы говорим не идти к стеле, а они идут, мы говорим, что нельзя идти к СИЗО, а они туда приходят. Мы ничего не можем добиться, думают они», – отметил блогер.

Кац предлагает белорусам, которые хотят представить моральное состояние силовиков, свое ощущение и тревогу, что мирный протест на работает, умножить на сто.

«Все это толкает режим на отчаянные шаги, на которые автократ идти не имеет права. Однако воспринимать этот «шаг отчаяния как реальную альтернативу» станет большой ошибкой», - сказал он.

«Лукашенко чувствует, что безнаказанные прогулки граждан по городу – это реальная угроза, гасить которую надо любой ценой, в том числе и сменой дискурса. Но политзаключенным поможет не подобревший от отчаяния Лукашенко, который готов на переговоры, он готов на них только в свою пользу. Им поможет ровно то, что его привело к этому состоянию – массовый последовательный инклюзивный большой протест, в который вовлечено все общество, – подчеркнул Максим Кац.

Он отметил, что сейчас не время выбирать «какой протест более правильный», чтобы не допустить разобщения общества. Сейчас важны любые формы протеста: и бабушки по понедельникам, девушки по субботам, воскресные марши.

Эксперт обратил внимание, что ненасильственный протест работает, это многократно доказано. Сработает и тут! Однако, по его словам, ненасильственный – не значит послушный. Гражданское неповиновение работает именно потому, что показывает, что диктатор ничего не контролирует.

«Настоящий массовый инклюзивный, включающий в себя все общество протест – вот что ведет к победе. И она близко», – уверен Максим Кац.