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Николай Ходасевич обозначил сумму премиальных, которую игрокам сборной обещало предыдущее руководство БФФ за выход на EURO
Источник материала: Партизан
Тележурналист и блогер Николай Ходасевич на своем ютуб-канале "Hodasevich-LIVE" рассказал о премиальных, которые игрокам сборной обещало предыдущее руководство БФФ за выход на EURO.
Иллюстрационное фото
- У игроков сидело в памяти то обещание, которое национальной сборной выдали прежние руководители Дома футбола. За выход в финальный турнир чемпионата Европы БФФ от УЕФА выпала бы круглая сумма — порядка 7-8 млн евро. По моей информации, игрокам, которые решили бы эту задачу, выдали бы чуть ли не половину премиальных. Знаю, что нынешнее руководство эту подписанную бумагу хотело каким-то образом нивелировать. "Ну какие вам деньги? Все деньги нужны нам!" Если даже от трансляций денег клубам не достается, то что можно игрокам раздавать?
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Николай Ходасевич обозначил сумму премиальных, которую игрокам сборной обещало предыдущее руководство БФФ за выход на EURO
Тележурналист и блогер Николай Ходасевич на своем ютуб-канале "Hodasevich-LIVE" рассказал о премиальных, которые игрокам сборной обещало предыдущее руководство БФФ за...
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