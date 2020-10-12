Николай Ходасевич обозначил сумму премиальных, которую игрокам сборной обещало предыдущее руководство БФФ за выход на EURO

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- У игроков сидело в памяти то обещание, которое национальной сборной выдали прежние руководители Дома футбола. За выход в финальный турнир чемпионата Европы БФФ от УЕФА выпала бы круглая сумма — порядка 7-8 млн евро. По моей информации, игрокам, которые решили бы эту задачу, выдали бы чуть ли не половину премиальных. Знаю, что нынешнее руководство эту подписанную бумагу хотело каким-то образом нивелировать. "Ну какие вам деньги? Все деньги нужны нам!" Если даже от трансляций денег клубам не достается, то что можно игрокам раздавать?



