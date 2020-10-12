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На марше пенсионеров применили спецсредства - произошла стычка протестующих с силовиками
Источник материала: Tut.by
В Минске возле 1-й больницы произошла стычка участников марша пенсионеров с силовиками. На видео попал момент, когда были применены спецсредства.
У автобуса с силовиками участники марша скандировали «Выпускай», затем раздались крики «Ааааа, убивают!». У одной из женщин силовик выхватил плакат, она подняла его с земли и расправила.На втором видео запечатлена стычка протестующих с силовиками, они применили спецсредства, в том числе против пожилых женщин.
Что за спецсредства применялись в Минске на марше пенсионеров
Как можно увидеть на кадрах выше, в момент, когда участники марша обступили машину, один силовик из окна распылил в людей перцовый баллончик, а второй достал оружие, в котором мы опознали травматический пистолет «Оса», вначале сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем выстрелил одному из участников акции в спину.
Судя по всему, человек в балаклаве (по форме мы не смогли опознать, кто именно, но в разгоне определенно участвовали
Изначально светошумовые патроны для «травматов» были разработаны в целях самообороны. А травматический пистолет «Оса» выполнен по бесствольной схеме — вместо традиционного для пистолетов ствола у оружия блок из четырех патронников (соответственно, максимально в «Осу» входит четыре заряда). «Травмат» сделан из алюминиевого сплава и состоит из корпуса с рукоятью и откидывающейся патронной кассеты из толстостенных алюминиевых гильз.
Кассета соединяется с рамой пистолета с помощью шарнира. Заряжается «Оса» по одному патрону, по типу «переломного» охотничьего ружья вроде обычной двустволки, после отстрела всех патронов гильзы частично выходят из патронников — для этого предусмотрен подпружиненный выбрасыватель.
Поскольку никто не собирается стрелять из «Осы» на дальнее расстояние, никаких особых прицельных приспособлений для пистолета не предусмотрено — обычный открытый прицел и мушка, на некоторых модификациях ставится лазерный целеуказатель, однако на видео, очевидно, его нет.
Принцип работы светошумового патрона совершенно аналогичен таким же гранатам (как те, что
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В Минске возле 1-й больницы произошла стычка участников марша пенсионеров с силовиками. На видео попал момент, когда были применены спецсредства.
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