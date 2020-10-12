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На марше пенсионеров применили спецсредства - произошла стычка протестующих с силовиками

12.10.2020 18:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске возле 1-й больницы произошла стычка участников марша пенсионеров с силовиками. На видео попал момент, когда были применены спецсредства.


Фото: TUT.BY

У автобуса с силовиками участники марша скандировали «Выпускай», затем раздались крики «Ааааа, убивают!». У одной из женщин силовик выхватил плакат, она подняла его с земли и расправила.

На втором видео запечатлена стычка протестующих с силовиками, они применили спецсредства, в том числе против пожилых женщин.

Что за спецсредства применялись в Минске на марше пенсионеров

Как можно увидеть на кадрах выше, в момент, когда участники марша обступили машину, один силовик из окна распылил в людей перцовый баллончик, а второй достал оружие, в котором мы опознали травматический пистолет «Оса», вначале сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем выстрелил одному из участников акции в спину.

Судя по всему, человек в балаклаве (по форме мы не смогли опознать, кто именно, но в разгоне определенно участвовали омоновцы в оливковой форме) использовал светошумовой патрон — в ином случае человеку, в которого выстрелили, пришлось бы совсем плохо.

Изначально светошумовые патроны для «травматов» были разработаны в целях самообороны. А травматический пистолет «Оса» выполнен по бесствольной схеме — вместо традиционного для пистолетов ствола у оружия блок из четырех патронников (соответственно, максимально в «Осу» входит четыре заряда). «Травмат» сделан из алюминиевого сплава и состоит из корпуса с рукоятью и откидывающейся патронной кассеты из толстостенных алюминиевых гильз.

Кассета соединяется с рамой пистолета с помощью шарнира. Заряжается «Оса» по одному патрону, по типу «переломного» охотничьего ружья вроде обычной двустволки, после отстрела всех патронов гильзы частично выходят из патронников — для этого предусмотрен подпружиненный выбрасыватель.

Поскольку никто не собирается стрелять из «Осы» на дальнее расстояние, никаких особых прицельных приспособлений для пистолета не предусмотрено — обычный открытый прицел и мушка, на некоторых модификациях ставится лазерный целеуказатель, однако на видео, очевидно, его нет.

Принцип работы светошумового патрона совершенно аналогичен таким же гранатам (как те, что использовались силовиками при подавлении протестов 9−11 августа), однако мощность, ввиду несравнимо меньших габаритов, намного меньше.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске возле 1-й больницы произошла стычка участников марша пенсионеров с силовиками. На видео попал момент, когда были применены спецсредства.
 
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