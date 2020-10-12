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Силовики разгоняют марш пенсионеров: в бабушек полетели петарды, применили перцовый газ. Уже есть пострадавшие

12.10.2020 18:37 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня в Минске на марш пенсионеров собралось около 1-2 тысяч бабушек и дедушек. Они колонной гуляли по центру города.

Около трех часов в городе было спокойно, но потом силовики решили разогнать пенсионеров. Против бабушек и дедушек начали использовать слезоточивый газ и петарды. Слов, чтобы прокомментировать этот факт, у нас нет. 

В ответ на насилие пенсионеры кричат силовикам:  «Фашисты». 

Фото обложки: TUT.by 

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске на марш пенсионеров собралось около 1-2 тысяч бабушек и дедушек. Они колонной гуляли по центру города. Около трех часов в городе было спокойно, но...
 
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