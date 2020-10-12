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Силовики разгоняют марш пенсионеров: в бабушек полетели петарды, применили перцовый газ. Уже есть пострадавшие
Источник материала: KYKY>
Сегодня в Минске на марш пенсионеров собралось около 1-2 тысяч бабушек и дедушек. Они колонной гуляли по центру города.
Около трех часов в городе было спокойно, но потом силовики решили разогнать пенсионеров. Против бабушек и дедушек начали использовать слезоточивый газ и петарды. Слов, чтобы прокомментировать этот факт, у нас нет.
В ответ на насилие пенсионеры кричат силовикам: «Фашисты».
Фото обложки: TUT.by
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Силовики разгоняют марш пенсионеров: в бабушек полетели петарды, применили перцовый газ. Уже есть пострадавшие
Сегодня в Минске на марш пенсионеров собралось около 1-2 тысяч бабушек и дедушек. Они колонной гуляли по центру города. Около трех часов в городе было спокойно, но...
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