Силовики разгоняют марш пенсионеров: в бабушек полетели петарды, применили перцовый газ. Уже есть пострадавшие

Источник материала: KYKY

Сегодня в Минске на марш пенсионеров собралось около 1-2 тысяч бабушек и дедушек. Они колонной гуляли по центру города.

Около трех часов в городе было спокойно, но потом силовики решили разогнать пенсионеров. Против бабушек и дедушек начали использовать слезоточивый газ и петарды. Слов, чтобы прокомментировать этот факт, у нас нет.

В ответ на насилие пенсионеры кричат силовикам: «Фашисты».

Фото обложки: TUT.by