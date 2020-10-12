ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лепехин назвал эффективный способ, как можно повлиять на Лукашенко

12.10.2020 19:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Лепехин назвал эффективный способ, как можно повлиять на Лукашенко

Кремль приветствует любые контакты и любой инклюзивный процесс в белорусском обществе, тем более инициированный главой государства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя субботний визит Александра Лукашенко в следственный изолятор КГБ, где белорусский лидер встретился с заключенными оппозиционерами. 

© Sputnik
Вассерман рассказал, как изменит ситуацию субботний визит Лукашенко в СИЗО КГБ

Бурный отклик в СМИ, последовавший за этим визитом, указывает на самый разный спектр мнений в экспертном сообществе. Кто-то называет этот ход нетривиальным проявлением политической воли, кто-то расценивает как вынужденное признание факта наличия в Беларуси политзаключенных. Так, например, политический эксперт, директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин считает предпринятый Лукашенко шаг "абсолютно правильным", и объясняет, почему.

"Все-таки главным направлением деятельности Лукашенко в настоящее время должно быть восстановление каких-то контактов с самыми разными социальными группами, понятно, что электоральное поле не исчерпывается его сторонниками, мы видим достаточно большое количество его противников, причем таких последовательных, которые считают что он должен уйти", ― рассуждает Лепехин.

По мнению эксперта, вся "неоднородная масса" противников действующей власти должна получить "определенные сигналы с разных сторон о том, что отношение лично к Лукашенко и отношение к Беларуси к перспективам страны ― это разные вещи, их нужно разделять". 

© Sputnik / Алексей Филиппов
Участники встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ рассказали, как она прошла

"Если у человека сформировалось мнение относительно лидера и его изменить очень сложно, то изменить его политическое поведение можно, если как-то заставить его задуматься над тем, что есть разные способы влияния на власть , на того же Лукашенко, и может быть более эффективный способ ― это как раз влиять конструктивно, а не посредством выхода на улицы, и интуитивно или как-то еще сам глава Беларуси это понимает",― рассуждает Лепехин.

По мнению эксперта, какая-то часть оппозиции сейчас "будет более трезво смотреть на свои действия, и даже не меняя отношения к Лукашенко в целом, задумается, что есть другие способы противостояния, кроме уличного".

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оппонентам действующей белорусской власти нужно разделять отношение лично к Александру Лукашенко и отношение к Беларуси и перспективам развития страны, отмечает...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пьяный полочанин избил ребенка с особенностями психофизического развития
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.10.2020
Mir24.TV Belarus
12.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика