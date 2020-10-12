Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Лепехин назвал эффективный способ, как можно повлиять на Лукашенко

Кремль приветствует любые контакты и любой инклюзивный процесс в белорусском обществе, тем более инициированный главой государства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя субботний визит Александра Лукашенко в следственный изолятор КГБ, где белорусский лидер встретился с заключенными оппозиционерами.

Бурный отклик в СМИ, последовавший за этим визитом, указывает на самый разный спектр мнений в экспертном сообществе. Кто-то называет этот ход нетривиальным проявлением политической воли, кто-то расценивает как вынужденное признание факта наличия в Беларуси политзаключенных. Так, например, политический эксперт, директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин считает предпринятый Лукашенко шаг "абсолютно правильным", и объясняет, почему.

"Все-таки главным направлением деятельности Лукашенко в настоящее время должно быть восстановление каких-то контактов с самыми разными социальными группами, понятно, что электоральное поле не исчерпывается его сторонниками, мы видим достаточно большое количество его противников, причем таких последовательных, которые считают что он должен уйти", ― рассуждает Лепехин.

По мнению эксперта, вся "неоднородная масса" противников действующей власти должна получить "определенные сигналы с разных сторон о том, что отношение лично к Лукашенко и отношение к Беларуси к перспективам страны ― это разные вещи, их нужно разделять".

"Если у человека сформировалось мнение относительно лидера и его изменить очень сложно, то изменить его политическое поведение можно, если как-то заставить его задуматься над тем, что есть разные способы влияния на власть , на того же Лукашенко, и может быть более эффективный способ ― это как раз влиять конструктивно, а не посредством выхода на улицы, и интуитивно или как-то еще сам глава Беларуси это понимает",― рассуждает Лепехин.

По мнению эксперта, какая-то часть оппозиции сейчас "будет более трезво смотреть на свои действия, и даже не меняя отношения к Лукашенко в целом, задумается, что есть другие способы противостояния, кроме уличного".

Читайте также:

Двух участников встречи с президентом в СИЗО выпустили на свободу

Власти разрешили арестованному Сергею Тихановскому позвонить жене

Лукашенко в СИЗО КГБ встретился с Бабарико