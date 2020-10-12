|
Пьяный полочанин избил ребенка с особенностями психофизического развития
Источник материала: Навiны
Вечером 11 октября незнакомец без объяснения причин стал избивать 13-летнего подростка, когда тот вышел во двор, чтобы выбросить мусор.
По сообщению областного УВД, хулигана одернула проходившая мимо женщина, она же позвонила в милицию.
Задержанным оказался 28-летний житель райцентра, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.
В результате избиения ребенок получил ушибы и ссадины. Ему оказали медицинскую помощь без госпитализации, сейчас с ним все в порядке.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 11 октября незнакомец без объяснения причин стал избивать 13-летнего подростка, когда тот вышел во двор, чтобы выбросить мусор.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)