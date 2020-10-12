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Пьяный полочанин избил ребенка с особенностями психофизического развития

12.10.2020 19:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вечером 11 октября незнакомец без объяснения причин стал избивать 13-летнего подростка, когда тот вышел во двор, чтобы выбросить мусор.

Пьяный полочанин избил ребенка с особенностями психофизического развития

По сообщению областного УВД, хулигана одернула проходившая мимо женщина, она же позвонила в милицию.

Задержанным оказался 28-летний житель райцентра, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

В результате избиения ребенок получил ушибы и ссадины. Ему оказали медицинскую помощь без госпитализации, сейчас с ним все в порядке.

 
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Вечером 11 октября незнакомец без объяснения причин стал избивать 13-летнего подростка, когда тот вышел во двор, чтобы выбросить мусор.
 
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