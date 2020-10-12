Пьяный полочанин избил ребенка с особенностями психофизического развития

Вечером 11 октября незнакомец без объяснения причин стал избивать 13-летнего подростка, когда тот вышел во двор, чтобы выбросить мусор.





По сообщению областного УВД, хулигана одернула проходившая мимо женщина, она же позвонила в милицию.

Задержанным оказался 28-летний житель райцентра, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

В результате избиения ребенок получил ушибы и ссадины. Ему оказали медицинскую помощь без госпитализации, сейчас с ним все в порядке.