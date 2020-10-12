В Бресте прошло обсуждение будущего аккумуляторного завода

Источник материала: Onliner

В Брестском облисполкоме прошла встреча с представителями общественной группы по вопросу строительства аккумуляторного завода. Как пишет БЕЛТА , мероприятие было организовано по инициативе руководителей региона, чтобы обсудить возможность проведения референдума по дальнейшей судьбе завода.

В соответствии с законодательством инициировать референдум могут как местные органы власти, так и граждане, собрав подписи 10% проживающих на данной территории жителей.

«В развитие этой темы руководство областных, городских и районных организаций провело ряд встреч — 5, 12, 19 и 26 июля, а также день открытых дверей на заводе 2 августа. Несмотря на это, можно констатировать, что реальных шагов в проведении референдума со стороны общественности мы пока не видим», — заметил заместитель председателя облисполкома Геннадий Борисюк.

Как проинформировал присутствующих председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук, вопрос прорабатывался с юристами и в Центральной избирательной комиссии. «Референдум должен проводиться в Бресте, где проживают 235 тыс. избирателей, и в Брестском районе с 30 тыс. избирателей. Все организационные и финансовые вопросы берут на себя органы власти. Нам нужно понять, насколько идея референдума актуальна. Считаю, он нужен как юридически оформленное мнение большинства брестчан», — подчеркнул мэр.

Представители общественной группы считают, что в условиях, когда на заводе возобновились пусконаладочные работы, о референдуме не может идти речи. «Инициатива есть, она никуда не ушла. Мы еще в 2018 году пытались зарегистрировать инициативную группу по проведению референдума по поводу строительства аккумуляторного завода. Для нас это один из способов решить эту проблему. Люди выступают за то, чтобы на момент проведения референдума пусконаладочные работы не проводились», — пояснил позицию один из общественных активистов Роман Кисляк.

Дискуссия была жаркой и продолжалась около полутора часов. Каждая из сторон приводила свои доводы. Вопрос с референдумом остался открытым.