Водители пытаются подвезти пенсионеров с марша. ГАИ не дает

Источник материала: Onliner

Сегодня в Минске проходит марш пенсионеров. Бабушки и дедушки практически без препятствий прошли от Красного костела до площади Якуба Коласа и двинулись в сторону Академии наук. Пожилых людей вышли поддержать студенты. В центре Минска много силовиков. Были слышны хлопки. Водители проезжающих мимо машин сигналили. Некоторые хотели остановиться и подвезти пенсионеров, которые прошли пешком через весь город.

На видео, снятом на проспекте Независимости, можно заметить, как вдоль тротуара останавливаются автомобили и предлагают участникам марша подвезти их. Сотрудники ГАИ против такой солидарности — они разгоняют водителей с помощью громкоговорителя, не давая задерживаться в первой полосе. Автомобили, проезжающие мимо, продолжают сигналить.