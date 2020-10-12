ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Водители пытаются подвезти пенсионеров с марша. ГАИ не дает

12.10.2020 19:19 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня в Минске проходит марш пенсионеров. Бабушки и дедушки практически без препятствий прошли от Красного костела до площади Якуба Коласа и двинулись в сторону Академии наук. Пожилых людей вышли поддержать студенты. В центре Минска много силовиков. Были слышны хлопки. Водители проезжающих мимо машин сигналили. Некоторые хотели остановиться и подвезти пенсионеров, которые прошли пешком через весь город. 

На видео, снятом на проспекте Независимости, можно заметить, как вдоль тротуара останавливаются автомобили и предлагают участникам марша подвезти их. Сотрудники ГАИ против такой солидарности — они разгоняют водителей с помощью громкоговорителя, не давая задерживаться в первой полосе. Автомобили, проезжающие мимо, продолжают сигналить.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Минске проходит марш пенсионеров. Бабушки и дедушки практически без препятствий прошли от Красного костела до площади Якуба Коласа и двинулись в сторону...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лепехин назвал эффективный способ, как можно повлиять на Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.10.2020
Mir24.TV Belarus
12.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика