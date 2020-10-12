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Водители пытаются подвезти пенсионеров с марша. ГАИ не дает
Источник материала: Onliner
Сегодня в Минске
На видео, снятом на проспекте Независимости, можно заметить, как вдоль тротуара останавливаются автомобили и предлагают участникам марша подвезти их. Сотрудники ГАИ против такой солидарности — они разгоняют водителей с помощью громкоговорителя, не давая задерживаться в первой полосе. Автомобили, проезжающие мимо, продолжают сигналить.
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Сегодня в Минске проходит марш пенсионеров. Бабушки и дедушки практически без препятствий прошли от Красного костела до площади Якуба Коласа и двинулись в сторону...
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