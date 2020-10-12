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Минчане своими силами отремонтировали старый фонтан. И вот каким он стал

12.10.2020 19:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«Он лет десять стоял в полуразрушенном состоянии. Кирпичи отвалились, часть давно разнесли по домам. А мы просто собрались и починили. А чтобы было видно, кто делал, нарисовали бчб», — рассказал нам Сергей, житель одного из домов в районе улицы Одоевского, где в эти выходные местные жители решили провести субботник. Они сорганизовались в дворовом чате, скинулись на стройматериалы, распределили обязанности и привели фонтан в порядок.

— Недавно в Instagram Фрунзенского района появилась фотография нашего фонтана, это было еще до ремонта. Там не хватало кирпичей, на стенках был краской нанесен бело-красно-белый флаг. А внизу была подпись про вандализм: все это читалось так, как будто это люди его и развалили, но на самом деле был просто флаг нарисован, а не работал он много лет, — объясняет нам местный житель. По его словам, решение навести порядки никак не связано с постами администрации: люди просто решили сделать доброе дело.

Минчане своими силами отремонтировали старый фонтан. И вот каким он стал

В дворовом чате нашелся каменщик, строители и просто «рукастые» люди. Они заказали стройматериалы — на них ушло примерно 250 рублей. Всю работу они выполнили бесплатно.




Минчане своими силами отремонтировали старый фонтан. И вот каким он стал



Минчане своими силами отремонтировали старый фонтан. И вот каким он стал

— Мы не первый раз так выбираемся. Несколько недель назад, например, высадили несколько небольших туй, мусор убрали, — рассказал молодой человек.

Минчане своими силами отремонтировали старый фонтан. И вот каким он стал

 
 
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«Он лет десять стоял в полуразрушенном состоянии. Кирпичи отвалились, часть давно разнесли по домам. А мы просто собрались и починили. А чтобы было видно, кто делал,...
 
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