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В Гомеле прошел первый суд по делу об отзыве депутата

12.10.2020 19:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

12 октября в Гомеле состоялось судебное заседание по гражданскому делу. 174 избирателя подали жалобу на решение горсовета отказать в проведении собрания для отзыва депутата Палаты представителей Ирины Довгало.



Это бывший главный идеолог области, пишет Радио Свобода (перевод gomel.today).

Заседание суда организовали в Доме культуры, так как участников процесса более ста человек. На суд, который начинался в 10 утра, пришли около 40 заявителей, еще примерно столько же зрителей. На входе милиционеры проверяли вещи металлоискателями, всем измеряли температуру, требовали надеть маски. Около десяти милиционеров дежурили в зале. Снимать во время суда запретили.

Депутат Ирина Довгало на суд не приехала. Представляла ответчика начальник юридического отдела горисполкома Наталья Концевая. Дело рассматривала судья суда Центрального района Ирина Звонко. Был представитель прокуратуры.

Заявители в жалобе отметили, что решение президиума горсовета не позволит собранию об отзыве депутата незаконно и нарушает права избирателей. Президиум горсовета превысил свои полномочия. Представитель ответчика заявила, что президиум признал утверждения заявителей, что депутат не выполняет своих обязанностей, необоснованными, поэтому и отказал в собрании.

Некоторые заявители выступили в суде. Все они говорили, что им отказали в организации встречи с депутатом, которому хотели задать много вопросов о ситуации в стране.

— Ответ президиума горсовета — формальная отписка. Довгало — не избранный, а назначенный депутат, и она не будет отстаивать интересы избирателей. Президиум горсовета не дал избирателям возможности получить ответы на свои вопросы. Это решение тупиковое, оно будет способствовать только углублению кризиса, — заявил активист Василий Поляков.
Представители ответчика и прокуратуры посчитали, что в удовлетворении жалобы нужно отказать. 
 
Теги: Гомель
 
 
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12 октября в Гомеле состоялось судебное заседание по гражданскому делу. 174 избирателя подали жалобу на решение горсовета отказать в проведении собрания для отзыва...
 
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