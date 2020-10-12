Антирекорд: в Беларуси за день задержали минимум 13 врачей

пише т Еврорадио. Среди них известный челюстно-лицевой хирург Андрей Любецкий, директор медицинского центра “Окомедсон” Андрей Фурс, реаниматолог РНПЦ детской хирургии Николай Бручковский, директор сети медицинских центров “Новое зрение” Вадим Мурашко. Один из них в тот же вечер уехал из РУВД на скорой, пятерых отпустили, остальные ждут суда,т Еврорадио.





Андрея Фурса и его родных, которые также работают врачами, силовики задержали ещё до начала марша у минской гостиницы “Планета”.









Андрей Фурс / nashaniva.by





— Я видел, как Андрей упал на спину. Не знаю, сам или его уронили. Подробностей уже не видел, я убежал. В итоге в РУВД отвезли Андрея, его супругу Инну Фурс, а также брата, который вместе с ним работает в медцентре, — рассказывает Еврорадио родственник задержанного.





Супругу Андрея Инну Фурс отпустили из РУВД через несколько часов. Андрея Фурса и его брата увезли в Жодино. Родственники ждут информации о суде. Медицинский центр, по словам Алексея, работает сейчас в обычном режиме.





Остаётся в изоляторе в Жодино челюстно-лицевой хирург Андрей Любецкий. Его специализация — пластика расщелин твердого и мягкого нёба, расщелин лица. Коллеги говорят, что таких врачей, как Любецкий, в стране единицы.





Его жена Наталья Любецкая рассказывает, что супруга задержали в районе улицы Зыбицкой примерно в 16:20. По её словам, “его ударили люди в зелёной экипировке, он упал и пропал из поля зрения”. Позже Наталья узнала, что Андрея увезли в Партизанское РУВД, и смогла передать ему тёплый свитер и бутерброд. Сейчас хирург ожидает суда. Дома Андрея Любецкого ждут четверо детей.





Андрей Любецкий / dentalsymphony.by





Ещё один врач, ожидающий суда в Жодино, — Николай Бручковский, анестезиолог-реаниматолог РНПЦ детской хирургии. Коллеги Николая Дмитриевича рассказали, что его задержали в районе стелы, когда он заступился за женщину. В РНПЦ переживают за коллегу, беспокоятся о его состоянии здоровья. Без необходимых лекарств оно может ухудшиться. Николаю Дмитриевичу 58 лет.





— Знаю Бручковского лично. Несколько лет работали вместе. Не удивляюсь, что он кого-то защищал. Переживаем за него всем отделением, — пишут его коллеги.





Бресте 11 октября задержали анестезиолога Брестской областной клинической больницы Тимура Лозко и его супругу — врача Ольгу Лозко. Тимур ожидает суда, его жену отпустили 12 октября. В Витебске в СИЗО находится нейрохирург Витебской областной клинической больницы Антон Эрдман. Он работает в медучреждении более 13 лет.





— Сегодня суда не было, но его не выпустили. Может быть, завтра будет суд. Мы даже не знаем, когда его успели задержать. В колонне его не видели. У нас в Витебске “хапун” был в самом начале, ещё до марша, — рассказывает коллега Антона, врач Витебской областной клинической больницы.





На акции протеста в Минске задержали офтальмолога, хирурга высшей категории, директора сети медицинских центров “Новое зрение” Вадима Мурашко. 12 октября его отпустили из ЦИП на улице Окрестина. Уже на свободе также анестезиолог Андрей Лобанок, который уехал из РУВД на скорой, и минский врач Оксана Бигеза.



