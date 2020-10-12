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«Фашисты!» - кричали на марше пенсионеров. Силовики пробили дно - распыляли газ в лицо пожилым женщинам
Источник материала: Партизан
В Минске возле 1-й больницы произошла стычка участников марша пенсионеров с силовиками. На видео попал момент, когда были применены спецсредства.
Фото: TUT.BY
У автобуса с силовиками участники марша скандировали «Выпускай», затем раздались крики «Ааааа, убивают!». У одной из женщин силовик выхватил плакат, она подняла его с земли и расправила.
На втором видео запечатлена стычка протестующих с силовиками, они применили спецсредства, в том числе против пожилых женщин.
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«Фашисты!» - кричали на марше пенсионеров. Силовики пробили дно - распыляли газ в лицо пожилым женщинам
В Минске возле 1-й больницы произошла стычка участников марша пенсионеров с силовиками. На видео попал момент, когда были применены спецсредства.
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