ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Фашисты!» - кричали на марше пенсионеров. Силовики пробили дно - распыляли газ в лицо пожилым женщинам

12.10.2020 19:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Минске возле 1-й больницы произошла стычка участников марша пенсионеров с силовиками. На видео попал момент, когда были применены спецсредства.

«Фашисты!» - кричали на марше пенсионеров. Силовики пробили дно - распыляли газ в лицо пожилым женщинам
Фото: TUT.BY
У автобуса с силовиками участники марша скандировали «Выпускай», затем раздались крики «Ааааа, убивают!». У одной из женщин силовик выхватил плакат, она подняла его с земли и расправила.

На втором видео запечатлена стычка протестующих с силовиками, они применили спецсредства, в том числе против пожилых женщин.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске возле 1-й больницы произошла стычка участников марша пенсионеров с силовиками. На видео попал момент, когда были применены спецсредства.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пьяный полочанин избил ребенка с особенностями психофизического развития
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.10.2020
Mir24.TV Belarus
12.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика