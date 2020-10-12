В Нижегородской области расстреляли автобус - погибли три человека





Кадр с места событий. На снимке видно скорую помощь, которая дежурит у подъезда, фото: Читатель NN.RU





Telegram-канал «Подъем» в свою очередь пишет, что погибшие и раненые — люди, стоявшие на остановке. Диспетчер автобусного парка, которому принадлежит обстрелянный автобус, рассказала, что водитель и пассажиры транспортного средства не пострадали.





По некоторым данным, стрелявший убежал в лес, его ищут.





Со слов очевидцев известно, мужчина готовился к нападению и специально ждал автобус у остановки.

Позже выяснилось, пишет Лента.ру, расстрелявшим рейсовый автобус в Нижегородской области оказался 18-летний уроженец Нижнего Новгорода. Его личность раскрыло издание Baza в своем Telegram-канале.



