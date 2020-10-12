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Сколько в Беларуси пенсионеров, какие у них средние пенсии и как выплаты изменились с 2010 года
Источник материала: Tut.by
Пенсионеры второй понедельник подряд
Сколько в Беларуси пенсионеров
В августе в Беларуси
Для сравнения: в 2010-м в Беларуси было 2 миллиона 469 тысяч пенсионеров.
Какие средние пенсии и как они изменились с 2010 года в пересчете на доллары
Средний размер назначенных пенсий в прошлом августе составил 458 рублей. Это около 183 долларов по среднему курсу доллара по данным Нацбанка.
За последние 10 лет выше всего средняя пенсия в долларовом эквиваленте была в 2014 году — 259 долларов.
В Беларуси
Сколько пенсионеров продолжает работать
Число работающих пенсионеров сокращается уже третий год подряд. Если в 2016 году их насчитывалось 666 тысяч, то в прошлом — 634 тысячи. Отчасти это связано с постепенным повышением пенсионного возраста. Сейчас он для мужчин составляет 62 года, а для женщин — 57 лет. В 2022 году возраст выхода на заслуженный отдых составит 63 года и 58 лет соответственно. Не исключено, что после этого будет новая реформа по очередному повышению пенсионного возраста. Среди возможных вариантов, который ранее обсуждался, — выровнять его для обоих полов.
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