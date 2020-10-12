Сколько в Беларуси пенсионеров, какие у них средние пенсии и как выплаты изменились с 2010 года

Источник материала: Tut.by

Пенсионеры второй понедельник подряд выходят на акции протеста и проходятся по Минску. Сегодня такие марши прошли и в областных центрах. Одни говорят про небольшие пенсии, другие уточняют , что выплаты хоть и небольшие, но «дело не в пенсии, наше поколение привело Лукашенко к власти, за это мы чувствуем вину перед своими детьми и внуками». По размеру средних пенсий Беларусь уступает почти всем соседним странам, особенно заметно — Польше и Прибалтийским странам. FINANCE.TUT.BY посмотрел, сколько пенсионеров проживает в Беларуси, какие у них средние пенсии и как они изменились в долларовом эквиваленте с 2010 года.



Фото: TUT.BY

Сколько в Беларуси пенсионеров

В августе в Беларуси насчитывалось 2 миллиона 491,4 тысячи пенсионеров. Их число сокращается четвертый год подряд. В 2016-м в нашей стране насчитывалось 2 миллиона 619 тысяч человек, следует из данных Белстата. После этого их число ежегодно сокращается, в том числе из-за повышения пенсионного возраста.

Для сравнения: в 2010-м в Беларуси было 2 миллиона 469 тысяч пенсионеров.

Какие средние пенсии и как они изменились с 2010 года в пересчете на доллары

Средний размер назначенных пенсий в прошлом августе составил 458 рублей. Это около 183 долларов по среднему курсу доллара по данным Нацбанка.

За последние 10 лет выше всего средняя пенсия в долларовом эквиваленте была в 2014 году — 259 долларов.

В Беларуси не первый год хотят поднять среднюю пенсию по возрасту до 40% от средней зарплаты по стране. Это удавалось сделать только в отдельные месяцы. В августе этот показатель составил 37,1%.

Сколько пенсионеров продолжает работать

Число работающих пенсионеров сокращается уже третий год подряд. Если в 2016 году их насчитывалось 666 тысяч, то в прошлом — 634 тысячи. Отчасти это связано с постепенным повышением пенсионного возраста. Сейчас он для мужчин составляет 62 года, а для женщин — 57 лет. В 2022 году возраст выхода на заслуженный отдых составит 63 года и 58 лет соответственно. Не исключено, что после этого будет новая реформа по очередному повышению пенсионного возраста. Среди возможных вариантов, который ранее обсуждался, — выровнять его для обоих полов.