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Из одноэтажки в Центральном районе хотят сделать трехэтажную гостиницу. Минчан зовут обсудить

12.10.2020 19:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Одноэтажное административное здание на улице Червякова в Минске хотят переделать в трехэтажную гостиницу, поэтому администрация Центрального района приглашает жителей обсудить архитектурно-планировочную концепцию будущего объекта.


Изображение: «Яндекс. Карты»

Здание, о котором идет речь, находится на улице Червякова, 48. Его в 2013 году у предприятия «Белмедпрепараты» купила компания «Энергоджин». Площадь здания — около 340 квадратных метров.

Как сообщает администрация Центрального района, здание хотят реконструировать под гостиницу. Проект реконструкции предусматривает надстройку второго и частично третьего этажа на железобетонном стилобате, имеющем независимый фундамент с энергоэффективными стеновыми конструкциями и вентилируемым фасадом. Второй этаж — основной номерной фонд гостиницы на 16 мест с залом и террасой. Третий этаж — для административных нужд гостиницы. Заказчик по объекту и разработчик проекта — ООО «Энергоджин».

Презентация проекта архитектурно-планировочной концепции пройдет 21 октября в 18.00 в здании на Червякова, 48. Экспозиция материалов проекта архитектурно-планировочной концепции состоится с 19 октября по 2 ноября в фойе на первом этаже на Мельникайте, 6.

Замечания и предложения в письменной форме с пометкой «общественные обсуждения» можно направлять с 19 октября по 12 ноября включительно по адресу: 220 004, Минск, Мельникайте, 6, или на электронную почту: cen.obrgr@minsk.gov.by.

Итоги проведения процедуры общественного обсуждения будут подведены архитектурно-градостроительном советом после рассмотрения замечаний и предложений от участников.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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