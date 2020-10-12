Возле 1-й больницы в Минске силовики разогнали сочувствующих Маршу пенсионеров

Более двух с половиной часов продолжался в Минске Марш пенсионеров.





Его участники собрались в 15 часов возле Красного костела на площади Независимости и пошли по тротуару вдоль проспекта Независимости. Перед площадью Якуба Коласа количество участников составляло от полутора до двух тысяч. На этом участке их активно поддерживали граждане с противоположной стороны проспекта.

На площади Якуба Коласа часть демонстрантов разошлась, остальные, около тысячи, продолжили движение к Белорусскому национальному техническому университету и кинотеатру «Октябрь». Они скандировали «Верым! Можам! Пераможам!», «Свободу нашим детям!», «Наши дети лучше всех!», «Лукашенко в автозак!». Станция метро «Площадь Якуба Коласа» была закрыта с 17:05 до 17:20.