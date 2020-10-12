|
В Бресте тоже включат отопление на этой неделе
Источник материала: Onliner
Хорошие новости для жителей Бреста: в областном центре начинается отопительный сезон. Председатель горисполкома Александр Рогачук заявил в своем Telegram-канале, что он подписал распоряжение «О начале отопительного сезона».
«Со среды ожидается похолодание. Дал поручение по подготовке к подключению к теплоисточникам учреждений здравоохранения. На очереди — детские сады и школы. Что касается жилого фонда, то согласно нормативным правовым актам необходимо, чтобы среднесуточная температура на протяжении пяти дней была +8°C и ниже. Вместе с тем рассматриваем варианты превентивного включения отопления в домах уже на этой неделе», — заявил Рогачук.
Как мы уже
Завтра, 13 октября, отопление начнет поступать в жилые дома.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хорошие новости для жителей Бреста: в областном центре начинается отопительный сезон. Председатель горисполкома Александр Рогачук заявил в своем Telegram-канале, что...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)