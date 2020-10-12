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В Бресте тоже включат отопление на этой неделе

12.10.2020 19:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Хорошие новости для жителей Бреста: в областном центре начинается отопительный сезон. Председатель горисполкома Александр Рогачук заявил в своем Telegram-канале, что он подписал распоряжение «О начале отопительного сезона».

«Со среды ожидается похолодание. Дал поручение по подготовке к подключению к теплоисточникам учреждений здравоохранения. На очереди — детские сады и школы. Что касается жилого фонда, то согласно нормативным правовым актам необходимо, чтобы среднесуточная температура на протяжении пяти дней была +8°C и ниже. Вместе с тем рассматриваем варианты превентивного включения отопления в домах уже на этой неделе», — заявил Рогачук.

Как мы уже писали, решение о начале отопительного сезона принято и в Минске. Об этом во время оперативного совещания в понедельник сообщил Владимир Кухарев. Включение систем отопления в столице будет производиться в несколько этапов. Первыми тепло получат медицинские учреждения, объекты социального обеспечения, школы и дошкольные учебные заведения, музеи, государственные архивы и библиотеки.

Завтра, 13 октября, отопление начнет поступать в жилые дома.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Хорошие новости для жителей Бреста: в областном центре начинается отопительный сезон. Председатель горисполкома Александр Рогачук заявил в своем Telegram-канале, что...
 
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