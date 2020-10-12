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В Нижегородской области подросток застрелил троих человек на остановке и скрылся
Источник материала: Onliner
В России в Нижегородской области 18-летний парень открыл стрельбу на автобусной остановке. Как сообщает местный СК, все случилось в районе четырех часов дня в поселке Большеорловское Борского района. По меньшей мере трое мужчин были убиты. Три женщины получили ранения и были госпитализированы.
Известно, что двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, еще один — в тяжелом. По неподтвержденным данным, нападавшего зовут Данил Монахов. Мотивы преступления пока не ясны. Сообщество
Есть предположение, что Монахов поссорился с бабушкой и выстрелил в нее. Затем убил пришедшего на шум соседа, после чего пошел на остановку, где продолжил стрельбу. Схожую версию приводит источник
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В России в Нижегородской области 18-летний парень открыл стрельбу на автобусной остановке. Как сообщает местный СК, все случилось в районе четырех часов дня в...
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