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В Нижегородской области подросток застрелил троих человек на остановке и скрылся

12.10.2020 19:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В России в Нижегородской области 18-летний парень открыл стрельбу на автобусной остановке. Как сообщает местный СК, все случилось в районе четырех часов дня в поселке Большеорловское Борского района. По меньшей мере трое мужчин были убиты. Три женщины получили ранения и были госпитализированы. 

Известно, что двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, еще один — в тяжелом. По неподтвержденным данным, нападавшего зовут Данил Монахов. Мотивы преступления пока не ясны. Сообщество «Нижний Новгород онлайн» пишет, что подросток утром приехал из Нижнего Новгорода к бабушке (она оказалась среди раненых). Один из очевидцев утверждает, что стрелявший целился в прохожих, но дробь попала в том числе в автобус.

Есть предположение, что Монахов поссорился с бабушкой и выстрелил в нее. Затем убил пришедшего на шум соседа, после чего пошел на остановку, где продолжил стрельбу. Схожую версию приводит источник ТАСС. Стрелявшему удалось скрыться. У него с собой два гладкоствольных ружья и около 40 патронов. Он передвигается на машине Kia. Объявлен план «Перехват».

 
 
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В России в Нижегородской области 18-летний парень открыл стрельбу на автобусной остановке. Как сообщает местный СК, все случилось в районе четырех часов дня в...
 
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