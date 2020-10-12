пишет кого театра имени Янки Купалы, старейшего драматического театра Беларуси. В 2020 году театр готовился торжественно отметить свой век, но все получилось иначе. Независимая театральная группа «купаловцы» образовалась в 2020 году,кого театра имени Янки Купалы, старейшего драматического театра Беларуси. В 2020 году театр готовился торжественно отметить свой век, но все получилось иначе.





«26 августа мы уволились в знак солидарности с белорусским народом, который вышел на мирные протесты против насилия и беззакония в стране. Мы-национальный театр, ведь все эти годы стоим бок о бок с народом. Сейчас мы — свободные купаловцы, независимая театральная группа. Мы оставили за плечами наш дом, но верим, что обязательно вернемся. И нашу долгую дорогу домой мы мостим творчеством», — говорится в заявлении театрального проекта.









”Тутэйшыя “ – сатирическая трагикомедия (в определении автора Янки Купалы — ”трагически-смешливые сцены в 4-х действиях“), была завершена в августе 1922 года и впервые опубликована в журнале «Пламя» в 1924 году. Действие в произведении охватывает сложное для белорусского народа время с зимы 1918 до лета 1920 года, когда на здешней земле одна оккупация стремительно менялась другой.





В 1926 году режиссер Николай Попов обратился к пьесе и поставил “Тутэйшых” на сцене Белорусского государственного театра. Несмотря на то, что Купала уже был признанным классиком белорусской литературы, после первого показа спектакль запретили решением Управления по делам литературы и издательств и коллегии ЦК как “проявление национализма“. Более поздние попытки опубликовать или поставить пьесу брутально обрывались. Напечатать текст стало возможно только в 1988 году.





В 1990 году постановку на сцене Национального академического театра имени Янки Купалы осуществил режиссер Николай Пинигин. Спектакль без преувеличения стал культовым, своевременным и запоминающимся. И зрители, и критики назвали его”символом эпохи». Спектакль получил Государственную премию и продержался на Купаловской сцене около двадцати лет.



