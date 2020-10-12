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Заседание совета глав государств СНГ переносится
Источник материала: Партизан
Саммит был запланирован на 16 октября и должен был пройти в Ташкенте, пока неизвестна новая дата встречи.
Заседание совета глав государств СНГ, которое было намечено на 16 октября в Ташкенте, перенесено,
"Сроки заседания перенесены", - сказал Песков.
Напомним, с 1 января 2020 года в СНГ председательствует Узбекистан.
фото: Виктора Толочко
По данным исполнительного комитета СНГ, заседание совета глав государств СНГ должно было пройти в формате видеоконференции.
Совет глав государств Содружества Независимых Государств - высший орган Содружества - обсуждает и решает любые принципиальные вопросы Содружества, связанные с общими интересами государств-участников, а также рассматривает любые вопросы в рамках заинтересованных государств-участников без ущерба интересам других членов СНГ.
Как правило, в течение года проводятся одно очередное и одно неофициальное заседания совета глав государств.
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Саммит был запланирован на 16 октября и должен был пройти в Ташкенте, пока неизвестна новая дата встречи.
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