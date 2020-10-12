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Заседание совета глав государств СНГ переносится

12.10.2020 20:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Саммит был запланирован на 16 октября и должен был пройти в Ташкенте, пока неизвестна новая дата встречи.

 Заседание совета глав государств СНГ, которое было намечено на 16 октября в Ташкенте, перенесено, сообщил РИА  пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Сроки заседания перенесены", - сказал Песков.

Напомним, с 1 января 2020 года в СНГ председательствует Узбекистан.


фото: Виктора Толочко

По данным исполнительного комитета СНГ, заседание совета глав государств СНГ должно было пройти в формате видеоконференции.

Совет глав государств Содружества Независимых Государств  - высший орган Содружества - обсуждает и решает любые принципиальные вопросы Содружества, связанные с общими интересами государств-участников, а также рассматривает любые вопросы в рамках заинтересованных государств-участников без ущерба интересам других членов СНГ.

Как правило, в течение года проводятся одно очередное и одно неофициальное заседания совета глав государств.
 
 
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Саммит был запланирован на 16 октября и должен был пройти в Ташкенте, пока неизвестна новая дата встречи.
 
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