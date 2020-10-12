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«Пьяное сало» и летняя резиденция Деда Мороза: чем удивляет Брестская область?
12.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Брестская область Беларуси – это край нетронутой природы, богатейшая история, центр пересечения торговых путей и симбиоз культур.
Как на Хованщине воссоздали быт партизанского отряда? Чем кроме роскошной природы привлекает туристов национальный парк «Беловежская пуща»? Как брестское молоко покоряет рынки СНГ? И где в Брестской области можно встретить Деда Мороза летом и попробовать «пьяное сало», смотрите в этом выпуске программы
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