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Энтузиаст запустил DOOM на калькуляторе, запитанном от картошки

12.10.2020 20:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пользователь Reddit под ником onesmallserving запустил DOOM на калькуляторе TI-84 Plus, питание которого обеспечивали около 200 клубней картофеля. Он также выпустил видео с процессом настройки и запуска игры, пишет DTF.


Первоначально энтузиаст планировал запустить DOOM на одноплатном компьютере Raspberry Pi Zero, для питания которого требуется 150 мАч. Для обеспечения питания плате он использовал около 200 отваренных клубней картофеля, порезанных на кусочки и соединенных в цепь. В каждый кусочек картошки воткнуты гвоздь и монетка, обеспечивающие электрохимический потенциал.

По словам экспериментатора, на создание всей цепи питания у него ушло несколько дней. При этом, в процессе ему помогали его жена и друг. В некоторые дни работать приходилось до поздней ночи. Кроме этого, картофель начинал портиться, что затрудняло работу из-за стойкого запаха.


После нескольких попыток, которые растянулись на пять дней, осуществить полноценное питание платы Raspberry Pi Zero от клубней картофеля не получилось. В качестве запасного плана пришлось подключить к созданной «картофельной батарейке» калькулятор TI-84 Plus, требующий меньше энергии. Этот запуск прошел успешно — энтузиаст сумел поиграть в DOOM на калькуляторе, который питался от клубней картофеля.

Ранее игровой процесс DOOM показали на сервисном экране игровой клавиатуры и теста на беременность, но в этих случаях изображение просто дублировалось с компьютера, саму игру на устройствах не запускали.

Ниже — цены популярных сейчас игровых приставок:

 
 
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Первоначально энтузиаст планировал запустить DOOM на одноплатном компьютере Raspberry Pi Zero.
 
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