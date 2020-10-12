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Адвокаты Максима Знака рассказали о его участии в разговоре Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ

12.10.2020 20:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Адвокаты члена президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси юриста Максима Знака сообщили БелаПАН о его участии в разговоре с Александром Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ 10 октября.

Адвокаты Максима Знака рассказали о его участии в разговоре Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ

Защитники Дмитрий Лаевский и Надежда Знак посетили его в заключении 12 октября.

«Максим присутствовал на том мероприятии, которое состоялось в субботу. Это не были переговоры. Это было изложение мнений. Что касается Максима, то он там изложил свое мнение по правовым вопросам, которого он всегда придерживался», — сообщил Лаевский.

По словам защитника, больший комментарий о мероприятии был бы возможен со стороны Максима, «если бы он находился на свободе, а не в заключении».

Лаевский отметил, что Знак переведен в другую камеру, условия в которой значительно хуже, чем в предыдущей, кроме того, ухудшилась ситуация с перепиской. «Защита продолжает всеми способами оспаривать обвинение и заключение под стражу», — сказал адвокат.

Как сообщалось, субботняя встреча Александра Лукашенко с политическими заключенными в СИЗО КГБ длилась более четырех часов. Кроме Максима Знака на ней присутствовали политтехнолог Виталий Шкляров, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, который до ареста считался основным соперником Лукашенко на президентских выборах; его сын Эдуард Бабарико, медиатор Лилия Власова, юрист Илья Салей, политолог Юрий Воскресенский, директор ИТ-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич, Кирилл Бадей, занимавший до ареста должность и.о. председателя правления «Белгазпромбанка» и Сергей Тихановский — видеоблогер, автор youtube-канала «Страна для жизни», муж экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Информацию о встрече распространил вначале близкий к Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого», а позже — государственные телеканалы. «Цель президента — услышать мнения всех. Впрочем, содержание беседы участники общим решением оставили в тайне», — говорилось в сообщении. Приводилась также цитата Лукашенко, который сказал, что «Конституцию на улице не напишешь».

В тот же день, 10 октября, Тихановскому впервые за четыре месяца дали возможность созвониться с женой, которая вынужденно находится за рубежом.

Вечером 11 октября стало известно, что Юрию Воскресенскому и Дмитрию Рабцевичу изменили меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

 
 
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Адвокаты члена президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси юриста Максима Знака сообщили БелаПАН о его участии в...
 
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