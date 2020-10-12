Cоорганизаторы фем-группы Координационного совета Шпарага и Мицкевич арестованы на 15 суток

Соорганизаторы фем-группы Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране Ольга Шпарага и Юлия Мицкевич арестованы на 15 суток по обвинению в несанкционированном массовом мероприятии, сообщила пресс-служба КС.



Фото: facebook.com/olga.shparaga

Обеих задержали 9 октября, накануне очередной женской акции протеста. Кандидата философских наук, преподавателя ECLAB (Европейский колледж Liberal Arts в Беларуси) Ольгу Шпарагу вызвали для дачи показаний в Советское РУВД, однако спустя два часа ее мужу стало известно, что она уже находится в ИВС на Окрестина. Шпарагу задерживали 4 октября в ходе очередной воскресной акции сторонников перемен — Марша освобождения политзаключенных.

Мицкевич была задержана возле офиса, где она работает.