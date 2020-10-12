Милиция подтвердила использование светошумовых патронов и газа на марше пенсионеров

Источник материала: Onliner

Минская милиция подтвердила, что на акции марша пенсионеров были применены светошумовые патроны и слезоточивый газ. Спецсредства применялись в связи с агрессией протестующих.

Корреспонденту Onliner подтвердили, что силовики использовали светошумовые патроны. Не стоит путать их со светошумовыми гранатами. Патроны выстреливают в воздух с помощью бесствольного пистолета «Оса» (гражданское оружие нелетального действия). Кроме того, в сторону пенсионеров и других участников акции были применены баллончики со слезоточивым газом.

Несмотря на пасмурную погоду, сегодня в 15:00 в столице (и других городах Беларуси) стартовал марш пенсионеров. Пожилые люди прошли по центру города и дошли до площади Якуба Коласа.