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Милиция подтвердила использование светошумовых патронов и газа на марше пенсионеров

12.10.2020 20:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Минская милиция подтвердила, что на акции марша пенсионеров были применены светошумовые патроны и слезоточивый газ. Спецсредства применялись в связи с агрессией протестующих. 

Корреспонденту Onliner подтвердили, что силовики использовали светошумовые патроны. Не стоит путать их со светошумовыми гранатами. Патроны выстреливают в воздух с помощью бесствольного пистолета «Оса» (гражданское оружие нелетального действия). Кроме того, в сторону пенсионеров и других участников акции были применены баллончики со слезоточивым газом.

Несмотря на пасмурную погоду, сегодня в 15:00 в столице (и других городах Беларуси) стартовал марш пенсионеров. Пожилые люди прошли по центру города и дошли до площади Якуба Коласа.

 
 
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Минская милиция подтвердила, что на акции марша пенсионеров были применены светошумовые патроны и слезоточивый газ. Спецсредства применялись в связи с агрессией...
 
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