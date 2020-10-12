Не сидел на Окрестина? Ты не белорус. Что делать, если вашего близкого человека задержали?

В соответствии с законом «Об органах внутренних дел», необходимо обратиться по месту регистрации пропавшего человека в милицию, подать заявление, приложить фотографию, и описать обстоятельства.

Как долго рассматривается заявление?

Милиция должна в течение дня уведомить: или его нашли, или он находится в Центре изоляции правонарушителей, или его отпустили.

На какой срок имеют право держать человека в милиции?

Для выяснения обстоятельств или выяснения личности – до 3-х часов.





По истечении трёх часов, сотрудники милиции могут предъявить ему административный протокол, где будет указано, что он совершил, и в течение 72 часов его дело должны направить в суд, а до суда он будет находиться в ЦИП.

Какие права имеет подозреваемый в совершении административного правонарушения?

иметь защитника;

уведомить сотрудника милиции, чтобы они позволили сделать ему звонок родственникам, что его задержали;

имеют право приобщить все доказательства, которые у них есть о невинности;

написать жалобу прокурору, на необоснованность задержания.





Есть ли возможность передать административно задержанному передачу?





В каждом ЦИП имеются свои внутренние правила. Близкие родственники имеют право, к примеру, в центре на Окрестина, передать передачу своим родственникам, раз в три дня, весом до 5 кг. [на момент публикации, передачи в ЦИП на Окрестина можно передавать только по четвергам – прим. ред.].

Что можно передавать?

тапочки;

спортивный костюм;

нижнее бельё;

средства личной гигиены;

сало;

копчёную колбасу;

конфеты;

орехи;

шоколад;

хлеб;

воду;

А что нельзя передавать?

Готовые блюда, кисломолочные продукты или продукты, требующие термической обработки.





Что делать, если человек, который отбывает административный арест, имеет заболевания и ему нужно принимать лекарства?





Близкие родственники имеют право написать и передать заявление на имя начальника ЦИП, чтобы передать необходимые лекарства. Не исключено, что в случае опасного заболевания он может быть переведён в отдельную камеру или освобождён.



