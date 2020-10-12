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Не сидел на Окрестина? Ты не белорус. Что делать, если вашего близкого человека задержали?
Источник материала: Партизан
По информации правозащитников, только в августе за участие в мирных акциях протеста было задержано более 7 500 человек. Мы спросили правозащитника Олега Волчека, как родным узнать о судьбе и местонахождении задержанных.
фото: АР
В соответствии с законом «Об органах внутренних дел», необходимо обратиться по месту регистрации пропавшего человека в милицию, подать заявление, приложить фотографию, и описать обстоятельства.
Как долго рассматривается заявление?
Милиция должна в течение дня уведомить: или его нашли, или он находится в Центре изоляции правонарушителей, или его отпустили.
На какой срок имеют право держать человека в милиции?
Для выяснения обстоятельств или выяснения личности – до 3-х часов.
По истечении трёх часов, сотрудники милиции могут предъявить ему административный протокол, где будет указано, что он совершил, и в течение 72 часов его дело должны направить в суд, а до суда он будет находиться в ЦИП.
Какие права имеет подозреваемый в совершении административного правонарушения?
иметь защитника;
уведомить сотрудника милиции, чтобы они позволили сделать ему звонок родственникам, что его задержали;
имеют право приобщить все доказательства, которые у них есть о невинности;
написать жалобу прокурору, на необоснованность задержания.
Есть ли возможность передать административно задержанному передачу?
В каждом ЦИП имеются свои внутренние правила. Близкие родственники имеют право, к примеру, в центре на Окрестина, передать передачу своим родственникам, раз в три дня, весом до 5 кг. [на момент публикации, передачи в ЦИП на Окрестина можно передавать только по четвергам – прим. ред.].
Что можно передавать?
тапочки;
спортивный костюм;
нижнее бельё;
средства личной гигиены;
сало;
копчёную колбасу;
конфеты;
орехи;
шоколад;
хлеб;
воду;
А что нельзя передавать?
Готовые блюда, кисломолочные продукты или продукты, требующие термической обработки.
Что делать, если человек, который отбывает административный арест, имеет заболевания и ему нужно принимать лекарства?
Близкие родственники имеют право написать и передать заявление на имя начальника ЦИП, чтобы передать необходимые лекарства. Не исключено, что в случае опасного заболевания он может быть переведён в отдельную камеру или освобождён.
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По информации правозащитников, только в августе за участие в мирных акциях протеста было задержано более 7 500 человек. Мы спросили правозащитника Олега Волчека, как...
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