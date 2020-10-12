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Дискуссия с Мартиновичем, Вишневский, много стихов и Заяц ПЦ: фестиваль книги Pradmova объявил программу
Источник материала: Партизан
Фестиваль интеллектуальной книги Pradmova объявил программу этого года.
Фестиваль пройдет в Минске в третий раз 15-18 октября во Дворце искусства (ул. Козлова, 3) и представит несколько десятков мероприятий, посвященных разным жанрам искусства, объединенных тематикой книги. В этом году некоторые мероприятия будут проходить онлайн,
Участие в мероприятиях фестиваля – бесплатное.
Януш Леон Вишневский (Польша), популярный польский писатель приедет на фестиваль, чтобы представить продолжение всемирно известного романа "Одиночество в сети". Книга называется "Конец одиночества" и вышла на белорусском языке в издательстве "Янушкевич". Мероприятие пройдет при поддержке Польского Института в Минске.
Линор Горалик (Россия-Израиль), израильская русскоязычная писательница и переводчица, финалистка премии "Большая книга". А еще Линор Горалик – автор того самого комикса "Заяц ПЦ и его воображаемые друзья". В рамках фестиваля пройдет выставка комиксов Линор, а также дискуссия с Виктором Мартиновичем о постапокалиптических романах и беседа с Янушем Леоном Вишневским о современных вызовах для писателей. Горалик присоединится к фестивалю онлайн.
Борис Пастернак (Россия), российский издатель и директор издательства "Время" расскажет, какая литература сегодня наиболее востребована в мире, что нужно делать издательству для продвижения своих книг и авторов, чтобы они получали литературные премии. Издатель поделится своим опытом работы с белорусскими авторами, которые также примут участие в мероприятии. Ответит на вопросы о феномене книг Светланы Алексиевич и есть ли у белорусских писателей шанс на очередную Нобелевскую премию.
Михаил Минаков (Украина-Италия), историк, философ, политолог. Он примет онлайн-участие в международной дискуссии "Состояние и перспективы политических и социальных наук на постсоветском пространстве, их способность описывать текущие события", а также представит свои новые книги и журнал "Идеология и политика".
Жарка Йовановски (Хорватия). Из-за границы на фестиваль приедет хорватский мастер поэтического слова Жарко Йовановски. Автор десяти поэтических книг, лауреат национальных и международных премий, Йовановски почитает свою ироническую (а местами хулиганскую) поэзию вместе с переводчиком Андреем Ходановичем.
Среди белорусских хедлайнеров этого года – Валентин Акудович, Альгерд Бахаревич, Игорь Бобков, Максим Жбанков, Татьяна Замировская, Артур Клинов, Виктор Мартинович, Анна Северинец, Дмитрий Строцев, Юля Тимофеева.
Что еще будет?
Ежедневно во время фестиваля с 11.00 до 21.00 будет проходить книжная ярмарка. Свои новинки и лучшие книги представят издательства "ЛогвінаЎ", "Галіяфы", "Янушкевіч", "Суродзічы", "Время", ARCHE, "Лимариус", "Коска", "Технология", "Экономпресс", "Макбел", издатели Роман Цимберов, Дмитрий Колос, Алесь Дудар (книготорговля) и другие белорусские и российские издатели интеллектуальной книги.
В течение всех четырех дней также будут работать четыре экспозиции: выставка работ 12 известных литовских художников книги "Мировое разнообразие в литовских книжных иллюстрациях" под кураторством Довиле Томкуте (Литва), выставка работ финалистов конкурса молодых иллюстраторов и книжных дизайнеров 2Арт-Прадмова 2020", выставка минской художницы Янины Зайченко "Свобода [слова] от невыносимого", тематическая выставка комиксов Линор Горалик "Я исправил всё к худшему": Заяц ПЦ и его воображаемые друзья: Ф, Щ, грелка и свиная отбивная с горошком".
На Pradmova будут вручены сразу несколько литературных премий: премия имени Ежи Гедройца за лучшую книгу прозы, премия имени Карлоса Шермана за лучшую книгу, переведенную на белорусский язык, премия Тётки в области детской литературы, премия имени Михала Анемподистова за лучший книжный дизайн. Также состоится вечеринка по случаю 10-летия премии Максима Богдановича "Дебют" с участием победителей и шорт-листеров премии.
Ожидаются мероприятия-коллаборации с другими арт-проектами: фотопроектом "Змена", купаловцами, культурным проектом wir.by и другими. На фестивале будет показан фильм Алексея Палуяна "Озеро радости" по мотивам одноименной книги Виктора Марциновича.
На фестивале будут соблюдены эпидемиологические нормы: организаторы просят посетителей соблюдать масочный режим, на площадках фестиваля будут размещены дезинфицирующие средства, в залах будет предусмотрена соответствующая дистанционная рассадка. Также из соображений безопасности будет обязательна регистрация на все мероприятия. Вход на книжную ярмарку будет свободным.
Подробная программа фестиваля
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Дискуссия с Мартиновичем, Вишневский, много стихов и Заяц ПЦ: фестиваль книги Pradmova объявил программу
Фестиваль интеллектуальной книги Pradmova объявил программу этого года.
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