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Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) даст Беларуси кредит на $500 млн
Источник материала: Партизан
Дополнительные средства будут направлены на финансирование дефицита консолидированного бюджета. Это позволит предотвратить снижение валовых международных резервов ниже целевого уровня Нацбанка.
Минфин РФ сообщает о том, что совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) одобрил предоставление Беларуси кредита на $500 млн из собственных средств.
По оценке российского Минфина, коронакризис отрицательно сказывается на экономической активности Беларуси и создает серьезные риски. В этой ситуации кредит ЕФСР позволит правительству обеспечить качественную медицинскую помощь, сбалансировать бюджетную политику и поддержать устойчивость банковского сектора.
Минфин РФ также напоминает, что Беларусь в соответствии с договоренностями получит и $1 млрд в двустороннем порядке от России. Этот кредит будет выдан двумя траншами: $500 млн — в 2020 году и еще $500 млн — в 2021-м.
Условия предоставления кредита предполагают применение плавающей процентной ставки, которая будет определяться как средняя доходность российских еврооблигаций, номинированных в долларах, со сроком обращения 7 лет. Срок предоставления кредита — до 10 лет. Льготный период погашения кредита рассчитан на 5 лет.
Как сообщалось, Беларусь ожидает получение $1,5 млрд в рамках договоренностей, достигнутых президентами РФ и Беларуси в Сочи.
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Дополнительные средства будут направлены на финансирование дефицита консолидированного бюджета. Это позволит предотвратить снижение валовых международных...
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