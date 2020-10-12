ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Знак о встрече с Лукашенко в СИЗО КГБ: Это не были переговоры

12.10.2020 20:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Максим Знак рассказал своим адвокатам о встрече с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ. По его словам, это были не переговоры, а обмен мнением.

Знак о встрече с Лукашенко в СИЗО КГБ: Это не были переговоры
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Адвокаты Максима ЗнакаДмитрий Лаевский и Надежда Знак — посетили его сегодня в СИЗО-1. TUT.BY поинтересовался по поводу участия Знака во встрече с Лукашенко, показанной в субботу по госканалам.

— Максим присутствовал на том мероприятии, которое состоялось в субботу. Это не были переговоры. Это было изложение мнений. Что касается Максима, то он там изложил свое мнение по правовым вопросам, которого он всегда придерживался. Какой-то больший комментарий о мероприятии был бы возможен со стороны Максима, если бы он находился на свободе, а не в заключении, — рассказали адвокаты.

Из новостей: Максим переведен в другую камеру, условия в которой значительно хуже, чем были ранее, а кроме того, ухудшилась ситуация с перепиской. Защита продолжает всеми способами оспаривать обвинение и заключение Максима Знака под стражу.

Напомним, в субботу, 10 октября, Александр Лукашенко приехал в СИЗО КГБ на встречу с политзаключенными. На ней присутствовали Виктор и Эдуард Бабарико, юрист, член Координационного совета Лилия Власова, бизнесмен Юрий Воскресенский, политтехнолог Виталий Шкляров. По всей видимости, на встрече также были Кирилл Бадей, который до ареста занимал позицию и. о. председателя правления Белгазпромбанка, а также директор IT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич, юристы Максим Знак и Илья Салей.


В сюжетах, которые вышли на госТВ, а также в телеграм-канале «Пул Первого», показали крупным планом почти всех участников встречи, в кадре только невозможно опознать мужчину в темной кепке, который сидит между юристами Знаком и Салеем. Возможно, это и есть Сергей Тихановский.

Ранее о впечатлениях о встрече с Лукашенко адвокату своему рассказал и Виталий Шкляров.
 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Максим Знак рассказал своим адвокатам о встрече с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ. По его словам, это были не переговоры, а обмен мнением.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Нижегородской области подросток застрелил троих человек на остановке и скрылся
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.10.2020
Mir24.TV Belarus
12.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика