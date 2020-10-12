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В Беларуси начались масштабные учения ОДКБ «Нерушимое братство»

12.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси стартовали масштабные военные учения ОДКБ «Нерушимое братство-2020». На них приехали представители почти всех стран-участниц. За маневрами наблюдала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Подготовка и отработка маневров по поддержанию мира – главная цель учений. В них задействованы военнослужащие, правоохранители и сотрудники МЧС стран ОДКБ. Присутствуют и наблюдатели от Международного комитета Красного Креста.

Сегодня они чеканят шаг на плацу. А уже завтра приступят к выполнению боевых задач. Основная – слаженно провести миротворческую операцию. На полигоне «Лосвидо» в Витебской области – более 900 военных и около 120 единиц техники. В том числе вертолеты и беспилотники.

«Многоплановый и очень серьезный вопрос – это организовать между ними взаимодействие. Чтобы все задачи были выполнены по единым замыслам, по единым целям и с использованием полного потенциала всех участников учений», – сказал начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

Беларусь всегда выступала и будет выступать за укрепление международной безопасности, подчеркивают в Минобороны страны. И в нынешнее время важность миротворческих сил возрастает. А значит – взаимодействие союзников усиливается.

«Проведение данного учения является тому подтверждением. Уверен, что в ходе учений мы обменяемся опытом между военнослужащими наших Вооруженных сил, отработаем вопросы взаимодействия, повысим слаженность наших штабов, оперативных групп, повысим полевую выучку непосредственно военнослужащих. Но самое главное, мы покажем, что вместе мы способны обеспечить мир, порядок на территории наших стран», – отметил начальник Генштаба первый заместитель министра обороны Республики Беларусь Александр Вольфович.

Эти учения плановые. Их проводят каждый год на территории одной из стран-участниц ОДКБ. Нынешние маневры продлятся до пятницы включительно.



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На них приехали представители почти всех стран-участниц ОДКБ.
 
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