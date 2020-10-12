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В Беларуси начались масштабные учения ОДКБ «Нерушимое братство»
12.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси стартовали масштабные военные учения ОДКБ «Нерушимое братство-2020». На них приехали представители почти всех стран-участниц. За маневрами наблюдала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Подготовка и отработка маневров по поддержанию мира – главная цель учений. В них задействованы военнослужащие, правоохранители и сотрудники МЧС стран ОДКБ. Присутствуют и наблюдатели от Международного комитета Красного Креста.
Сегодня они чеканят шаг на плацу. А уже завтра приступят к выполнению боевых задач. Основная – слаженно провести миротворческую операцию. На полигоне «Лосвидо» в Витебской области – более 900 военных и около 120 единиц техники. В том числе вертолеты и беспилотники.
Беларусь всегда выступала и будет выступать за укрепление международной безопасности, подчеркивают в Минобороны страны. И в нынешнее время важность миротворческих сил возрастает. А значит – взаимодействие союзников усиливается.
Эти учения плановые. Их проводят каждый год на территории одной из стран-участниц ОДКБ. Нынешние маневры продлятся до пятницы включительно.
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На них приехали представители почти всех стран-участниц ОДКБ.
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