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Гродненские корреспонденты БелаПАН освобождены без составления протоколов
Источник материала: Навiны
Корреспонденты БелаПАН в Гродно Марина Харевич и Сергей Людкевич, задержанные сегодня днем «для проверки документов», освобождены без составления протоколов. Они освещали протестную акцию пенсионеров в местном парке Жилибера.
Под таким же предлогом они были задержаны накануне во время Марша гордости.
Всего 11 октября по стране было
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Корреспонденты БелаПАН в Гродно Марина Харевич и Сергей Людкевич, задержанные сегодня днем «для проверки документов», освобождены без составления протоколов. Они...
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