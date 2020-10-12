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Гродненские корреспонденты БелаПАН освобождены без составления протоколов

12.10.2020 21:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Корреспонденты БелаПАН в Гродно Марина Харевич и Сергей Людкевич, задержанные сегодня днем «для проверки документов», освобождены без составления протоколов. Они освещали протестную акцию пенсионеров в местном парке Жилибера.

Гродненские корреспонденты БелаПАН освобождены без составления протоколов
Источник: dsnews.ua

Под таким же предлогом они были задержаны накануне во время Марша гордости.

Всего 11 октября по стране было задержано около 40 журналистов. В отношении многих, в том числе минских корреспондентов БелаПАН Татьяны Коровенковой, Елены Толкачевой и Сергея Сацюка, начат «административный процесс». 12 октября Дмитрий Мицкевич (телеканал «Белсат»), проведший ночь под стражей, оштрафован на 30 базовых величин (810 рублей).

 
Теги: Гродно
 
 
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Корреспонденты БелаПАН в Гродно Марина Харевич и Сергей Людкевич, задержанные сегодня днем «для проверки документов», освобождены без составления протоколов. Они...
 
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