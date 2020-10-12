Гродненские корреспонденты БелаПАН освобождены без составления протоколов

Корреспонденты БелаПАН в Гродно Марина Харевич и Сергей Людкевич, задержанные сегодня днем «для проверки документов», освобождены без составления протоколов. Они освещали протестную акцию пенсионеров в местном парке Жилибера.



Источник: dsnews.ua

Под таким же предлогом они были задержаны накануне во время Марша гордости.