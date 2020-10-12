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В ряде городов Беларуси прошел марш пенсионеров

12.10.2020 21:19 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото tut.by

В Минске и других городах Беларуси прошли марши пенсионеров. В знак солидарности с ними на улицы вышли медики, студенты и другие люди. Не обошлось без задержаний.

Марши пенсионеров оказались более массовыми, чем в первый раз. Да и в целом отклик на эти марши со стороны других людей был более активным. Все это свидетельствует о том, что протестная волна пошла в рост.

Если в прошлый раз на марш пенсионеров вышли 300-400 человек, то теперь только в Минске их было не менее 3 тыс. При этом солидарн6ость со столичными пенсионерами проявили пенсионеры Гродно, Бреста, Гомеле, Жодино и других городов Беларуси. На этот раз не обошлось без задержаний. Пенсионеров активно задерживали и в Минске и в областных городах. При этом МВД сегодня сделао заявление, что белорусские протесты становятся все более радикальными и милиция в случае необъходимости готова применять оружие.

Примечательно, что практически во всех районах Минска жители выстроились в цепи солидарности, демонстрируя не только свою поддержку пенсионерам, но и то, что протесты в Беларуси вовсе не сдуваются. Кроме того, на различных стадиях к маршу пенсионеров присоединились и студенты.

Также на улицу 12 октября вышли врачи 1-й ГКБ Минска. Правда, в цепь солидарности они выстроились не столько ради пенсионеров, сколько ради своих коллег, задержанных милицией и осужденных на сутки.

Акции протеста в Минске продолжались до позднего вечера, несмотря на первый день рабочей недели и на не очень хорошую погоду.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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В Минске и других городах Беларуси прошли марши пенсионеров. В знак солидарности с ними на улицы вышли медики, студенты и другие люди. Не обошлось без задержаний.
 
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