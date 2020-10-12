В некоторых районах Минска протестующие выходят на дороги

Источник материала: Onliner

После жаркой прогулки столичных пенсионеров протестные акции перекинулись в районы. Но, как нам сообщают подписчики, действия происходит не во дворах, как это было несколько недель назад, а на проезжей части. Люди пытаются блокировать дороги.

Вечером 12 октября о попытках перекрытия проезжей части сообщали жители Уручья, Грушевки, Серебрянки, Тимирязева. На некоторых перекрестках появились цепи солидарности. Водители сигналят в знак поддержки.





В районе улицы Ангарской люди даже попытались перекрыть МКАД. В какой-то момент на кольцевой поток не двигался в обе стороны.





Известно как минимум о двух районах, куда приезжали силовики: Уручье и Грушевка. И там, и там протестующие разбежались при приближении микроавтобусов. Таким образом людям в масках удалось временно освободить проезжую часть от митингующих. На Каменной Горке сотрудники ГАИ вместе с неизвестными в масках остановили машину.





По сообщению читателей, на улице Рокоссовского во дворе горела покрышка. Приезжала пожарная машина. Очевидцы говорят, что в районе патрулируют силовики.









Протестующие перекрыли перекресток улиц Есенина и Громова.





А это проспект Победителей часть возле Лебяжьего.





Проспект Дзержинского перекрывали несколько раз. После того как силовики покидают район, митингующие снова выходят на проезжую часть.