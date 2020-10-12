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В некоторых районах Минска протестующие выходят на дороги
Источник материала: Onliner
После жаркой прогулки столичных пенсионеров протестные акции перекинулись в районы. Но, как нам сообщают подписчики, действия происходит не во дворах, как это было несколько недель назад, а на проезжей части. Люди пытаются блокировать дороги.
Вечером 12 октября о попытках перекрытия проезжей части сообщали жители Уручья, Грушевки, Серебрянки, Тимирязева. На некоторых перекрестках появились цепи солидарности. Водители сигналят в знак поддержки.
В районе улицы Ангарской люди даже попытались перекрыть МКАД. В какой-то момент на кольцевой поток не двигался в обе стороны.
Известно как минимум о двух районах, куда приезжали силовики: Уручье и Грушевка. И там, и там протестующие разбежались при приближении микроавтобусов. Таким образом людям в масках удалось временно освободить проезжую часть от митингующих. На Каменной Горке сотрудники ГАИ вместе с неизвестными в масках остановили машину.
По сообщению читателей, на улице Рокоссовского во дворе горела покрышка. Приезжала пожарная машина. Очевидцы говорят, что в районе патрулируют силовики.
Протестующие перекрыли перекресток улиц Есенина и Громова.
А это проспект Победителей часть возле Лебяжьего.
Проспект Дзержинского перекрывали несколько раз. После того как силовики покидают район, митингующие снова выходят на проезжую часть.
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После жаркой прогулки столичных пенсионеров протестные акции перекинулись в районы. Но, как нам сообщают подписчики, действия происходит не во дворах, как это было...
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