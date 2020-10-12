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В некоторых районах Минска протестующие выходят на дороги

12.10.2020 21:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

После жаркой прогулки столичных пенсионеров протестные акции перекинулись в районы. Но, как нам сообщают подписчики, действия происходит не во дворах, как это было несколько недель назад, а на проезжей части. Люди пытаются блокировать дороги. 

Вечером 12 октября о попытках перекрытия проезжей части сообщали жители Уручья, Грушевки, Серебрянки, Тимирязева. На некоторых перекрестках появились цепи солидарности. Водители сигналят в знак поддержки.

В некоторых районах Минска протестующие выходят на дороги

В районе улицы Ангарской люди даже попытались перекрыть МКАД. В какой-то момент на кольцевой поток не двигался в обе стороны.

В некоторых районах Минска протестующие выходят на дороги

Известно как минимум о двух районах, куда приезжали силовики: Уручье и Грушевка. И там, и там протестующие разбежались при приближении микроавтобусов. Таким образом людям в масках удалось временно освободить проезжую часть от митингующих. На Каменной Горке сотрудники ГАИ вместе с неизвестными в масках остановили машину.

В некоторых районах Минска протестующие выходят на дороги

По сообщению читателей, на улице Рокоссовского во дворе горела покрышка. Приезжала пожарная машина. Очевидцы говорят, что в районе патрулируют силовики.

В некоторых районах Минска протестующие выходят на дороги
В некоторых районах Минска протестующие выходят на дороги

Протестующие перекрыли перекресток улиц Есенина и Громова.

В некоторых районах Минска протестующие выходят на дороги

А это проспект Победителей часть возле Лебяжьего.

В некоторых районах Минска протестующие выходят на дороги

Проспект Дзержинского перекрывали несколько раз. После того как силовики покидают район, митингующие снова выходят на проезжую часть.

 

 
 
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После жаркой прогулки столичных пенсионеров протестные акции перекинулись в районы. Но, как нам сообщают подписчики, действия происходит не во дворах, как это было...
 
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