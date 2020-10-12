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Помните ласковые реплики Лукашенко в адрес Еврорадио на встрече со СМИ? Журналисты от МИД аккредитацию не получили

12.10.2020 21:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как сообщалось ранее, со 2 октября были аннулированы аккредитации абсолютно всех иностранных журналистов в Беларуси. 5 октября МИД обнародовал новые правила аккредитации и начал прием заявок.


Министерство иностранных дел Беларуси / Еврорадио


Заявки на временную аккредитацию ведомство обещало рассмотреть в течение 5 дней. 

И хотя 5 дней после подачи заявок Еврорадио прошли, официального ответа из МИД мы пока что не получили. Нам сообщили, что срок рассмотрения продлен, а бумагу об этом мы получим в ближайшее время. 

7 октября пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз говорил, что ведомство получило более 70 заявок от 15 иностранных СМИ. 

Первые аккредитации иностранным журналистам МИД выдал в пятницу, 9 октября.
 
 
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Как сообщалось ранее, со 2 октября были аннулированы аккредитации абсолютно всех иностранных журналистов в Беларуси. 5 октября МИД обнародовал новые правила...
 
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