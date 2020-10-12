Помните ласковые реплики Лукашенко в адрес Еврорадио на встрече со СМИ? Журналисты от МИД аккредитацию не получили





Министерство иностранных дел Беларуси / Еврорадио









Заявки на временную аккредитацию ведомство обещало рассмотреть в течение 5 дней.





И хотя 5 дней после подачи заявок Еврорадио прошли, официального ответа из МИД мы пока что не получили. Нам сообщили, что срок рассмотрения продлен, а бумагу об этом мы получим в ближайшее время.





7 октября пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз говорил, что ведомство получило более 70 заявок от 15 иностранных СМИ.





Первые аккредитации иностранным журналистам МИД выдал в пятницу, 9 октября.



