Черную дыру застали за превращением звезды в «спагетти»

Источник материала: Tut.by

Астрономы получили первые фотографии того, как притяжение черной дыры растянуло звезду в узкую линию после того, как та приблизилась к ней на опасное расстояние. Статью с описанием этого опубликовал научный журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society , сообщает ТАСС .



Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Mike Salway / dunlap.utoronto.ca

«Мы привыкли считать, что черные дыры „проглатывают“ звезды только в научной фантастике. Однако это именно то, что происходит в реальности. Мы впервые смогли проследить за тем, как сверхмассивная черная дыра разорвала на тонкие полоски примерно половину звезды, которая по размерам и массе похожа на Солнце», — рассказал один из авторов статьи, доцент Бирмингемского университета (Великобритания) Мэтт Николл.

Ученые считают, что в центре предположительно всех галактик Вселенной находится одна или даже несколько сверхмассивных черных дыр. К примеру, в Млечном Пути располагается черная дыра Sgr A* (Стрелец А со звездочкой), которая находится на расстоянии в 26 тысяч световых лет от Земли. Астрономы предполагают, что она примерно в 4 млн раз тяжелее Солнца.

Наблюдения за Sgr A* и другими подобными объектами показывают, что близко к подобным объектам время от времени подходят окружающие их звезды. Ученые предполагают, что часть из них постепенно сближается с черными дырами, а потом притяжение последних разрывает звезды на части. В результате происходит мощная вспышка света и других электромагнитных волн.

Астрономы уже много лет наблюдают за подобными явлениями. Их используют для проверки теории относительности, чтобы лучше узнать свойства черных дыр и понять, как устроены их окрестности.

Николл и его коллеги впервые изучили первую стадию этого процесса, которую астрономы называют «спагеттификацией» . В ходе этого процесса звезда под действием притяжения черной дыры растягивается в множество узких лент из очень горячей плазмы.

Яркий «обед» черной дыры

Намеки на то, что этот процесс существует не только в теории, ученые впервые нашли лишь два года назад. Они наблюдали за черной дырой в сливающихся галактиках Arp 299, которые находятся в 140 млн световых лет от Земли. Полноценным наблюдениям за этим событием помешало облако из пыли, которое закрыло сверхмассивную черную дыру почти сразу после начала спагеттификации.

В ходе новой работы Николл и его коллеги узнали, почему появилось такое облако. Они проследили за всей спагеттификацией в ядре спиральной галактики AT2019qiz, которая находится в созвездии Эридана в 215 млн световых лет от Земли. Астрономы начали следить за этой галактикой еще до того, как черная дыра полностью разрушила сблизившуюся с ней звезду размером с Солнце.

Оказалось, что мощные выбросы газа и пыли происходят из-за самой спагеттификации. Они начинают скрывать окрестности черной дыры от наблюдателей еще до того, как та начнет поглощать материю разрушенной звезды и выбрасывать ее часть в виде джетов — тонких пучков горячей плазмы, которые разогнаны до скоростей, близких к скорости света.

Вдобавок ученые обнаружили намеки на то, что черная дыра не разрушила звезду полностью, а лишь сорвала с нее внешние оболочки, на которые приходилось от 50% до 75% ее массы. Дальнейшая судьба ядра и прочих останков бывшей звезды пока неизвестна.

Ученые надеются, что дальнейшие наблюдения за ядром AT2019qiz и другими подобными последствиями сближения черных дыр и звезд с помощью более мощных приборов помогут им найти ответ на этот вопрос и понять, как протекает спагеттификация звезд и что с ними происходит после этого.