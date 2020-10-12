Дарья Домрачева до сих пор не прокомментировала жесткое задержание брата. Вот что пишут ей люди

Источник материала: Tut.by

Более суток назад был жестко задержан брат четырехкратной Олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой Никита. После этого многие ждали какого-то комментария от прославленной белоруски, но пока спортсменка хранит молчание.



Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

Никита Домрачев заявил, что с пониманием относится к тому, что его сестра пока публично не озвучила свое мнение.

— Это личное дело каждого — говорить или нет. Я тоже не могу обсуждать решение сестры. Не берусь ни осуждать ее, ни просить как-то комментировать. У каждого свои обстоятельства и свои решения.

Норвежские СМИ также пытались получить комментарии Уле-Эйнара Бьорндалена, но пока безуспешно.

Отметим, что после горячих событий середины августа Дарья Домрачева уже выступала против насилия силовиков.

— Люблю мирную родную Беларусь! И именно такую! Прошу всех, от кого это зависит, всех, кто отдает распоряжения, руководители отрядов ОМОНа. Остановите насилие. Не допустите продолжения этого несправедливого ужаса на улицах. Любой конфликт можно решить мирным путем. Любой. Пожалуйста, услышьте.

И все же, сейчас на странице Дарьи в Instagram уже несколько тысяч комментариев, преимущественно с призывами высказаться и словами сочувствия. Вот лишь некоторые из них:

i_drugie_istorii

— Дарья, сил вам! То, что произошло — ужасно со всех сторон. Мы с вами. Знаем, что вы на стороне мира, чести и справедливости

coccinelle_de_paris

— Дарья, настал момент истины — стать настоящим Героем новой свободной Беларуси, или признать, что все медали и моменты гордости были зря. Искренне надеюсь на вашу мудрость и integrity. Брату сил и здоровья

chyndyr

— Дарья, здоровья вашему брату! Не обижайтесь на людей, которые вас сейчас критикуют. У многих из них случилось тоже самое, что и у вас сейчас в семье, и они ждали от людей, которые были для них примерами и кумирами реакции на все это насилие и беззаконие. Ведь ваше слово гораздо весомее простых людей. И многие молчали и молчат, поэтому люди и испытывают чувство обиды и бессилия. Сильному и испытания по силам, поэтому надеюсь у вас хватит сил все пройти и остаться прежде всего Человеком.

juliakoskova

— Как вы можете молчать? Да вы кричать должны на весь мир о том, что происходит в вашей родной стране! Сегодня брат, завтра родители, очнитесь! Что еще должно произойти?

vetakovalevska

— Держитесь! И постарайтесь не держать зла. Люди пишут всякое не от злобы, а от боли и безысходности, в которой они уже два месяца живут…

osipova.katsiaryna

— Пора высказаться, Дарья! Эта ситуация коснулась каждого белоруса, нет больше аполитичности. Есть добро и зло. Не предавайте брата и миллионы мирных соотечественников! Власть Лукашенко скоро рассыплется, а ваша репутация останется запятнанной навсегда. Народ Беларуси не забудет предательства!

ramanzmahar

— Равнодушие убивает не хуже пули, Дарья!

paveltymanov

— Это вам не Норвегия, это страна для жизни — Беларусь. Реалии таковы, что наш общий дом (и беда в нем). А «не моя хата с краю».

big13drew

— Даша, не молчите! Прошу Вас! Вы — Герой Беларуси! Не личная героиня Лукашенко. Вы столько сделали для страны (не для его лично), что уже ничем не обязаны ему. Про долг перед совестью и народом помните. Вы можете стать действительно героем, а, промолчав, просто бывшей великой биатлонистки. Не молчите! Мы ждем вашего заявления и позиции.

eminnabi

— Даша, как тебе такой островок стабильности? Страна для жизни. Тьфу.

be_5258

— С одной стороны, тебя жаль. Но, с другой, ты должна была понимать, с кем ты завела дружбу. Держись, надеюсь ты еще принесешь пользу нашей новой стране.

alex.kos.87

— Глядя на Вашего брата, мирной назвать страну сложно.

malefanist

— Даша, откажись от всех его наград! А не иди с ним, и брата пожалей изобьют и не помилуют!

blueland99

— Дарья, у вас огромный авторитет среди белорусов, и ваше мнение действительно много значит. Нельзя молчать когда творится такая нечеловеческая несправедливость! Уверен, что среди ваших преданных фанатов есть те на другой стороне баррикад, и, возможно, ваше мнение заставит кого-то из них задуматься…

smol.gangsta

— Давайте перевернем эту страницу.