Мингорсуд приговорил мужчину к пожизненному заключению за убийство двухлетней давности

Минский городской суд вынес приговор по уголовному делу о разбое и убийстве 69-летней женщины.





По сообщению пресс-службы Мингорсуда, в сентябре 2018 года 42-летний водитель арендованного Mercedes-Benz Sprinter вывез в Россию 69-летнюю женщину для продажи одежды. Зная о наличии у пассажирки крупной суммы денег, он решил ее убить, а вещи и деньги забрать себе.

Тело он спрятал на территории Челябинской области. Имущество — сумки с товаром, мобильный телефон, ювелирные украшения и деньги на общую сумму более 80 тысяч белорусских рублей — присвоил.

Обвиняемый приговорен к исключительной мере наказания — пожизненному заключению с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Он должен выплатить двум потерпевшим по 50 тысяч рублей — материальное возмещение морального вреда, а также одному из них 88,8 тысячи рублей — возмещение имущественного ущерба.